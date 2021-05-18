新聞評論／缺水缺電缺疫苗 這是蔡政府520大禮包？

五二○將到，沒水沒電沒疫苗的台灣，就是蔡政府送給人民的五二○大禮嗎？圖為新北市中和區部分路段兩度大停電，一家便利商店電動門變手動門。(記者侯永全／攝影)

五天內，台灣 兩度大停電，此刻的台灣正面臨本土疫情 大爆發，人民卻無疫苗 可打的情況。防疫已經夠苦了，許多地方的民眾過著供五停二的苦旱時光，現在還無電可用。別說已開發國家了，此刻的台灣，缺水缺電缺疫苗，簡直就跟第三世界國家沒兩樣。

五一三停電當天，從蔡總統、行政院長蘇貞昌到民進黨副秘書長林飛帆都趕緊跳出來進行「訊息認知戰」，一再強調不是電廠出問題，也不是缺電，而是電網出包，隔天甚至說是因為工作人員不慎開錯開關，才會導致大停電，錯全推給了一根「胖手指」。

但當天台電就已經坦承，因為綠能供應不足、不少機組歲修加上用電超乎預期等幾個狀況加在一起「我們應付不來」，這不就是電力不足嗎？如果發電量充裕的話，如何會因幾個燃煤機組電送不出去就會全台分區限電長達五個小時，顯示了台灣的發電一直在走鋼索，根本禁不起一絲一毫的風吹草動。

當晚蔡總統出面舉行記者會，說會強化電網。沒想到隔沒一周，竟然又再次出包。五天內經歷兩次大停電，這好意思說是已開發國家嗎？蔡政府還敢嘴硬說不缺電嗎？

而就在此刻，一周內台灣的本土病例已經來到700多例，雙北已進入三級警戒，人民活在疫情就在身邊的恐懼之中。原本打氣低落的AZ疫苗瞬間翻紅，衛福部長陳時中上周六宣布暫停自費新冠疫苗接種，因為疫苗不夠打了。而疫情爆發了一年多，台灣居然只有區區31萬劑的疫苗可打，不但自費沒得打，就算已經符合第二劑接種的公費對象也得先緩緩。不只沒疫苗，台北市快篩才實施兩天，就已傳出沒有病床，這就是蔡政府的超前部署，部出了這番景象。

更不用提現在全台陷入苦旱，森林野火不斷，從山下到山上，都陷入了水深火熱。之前網路流傳一個笑話，上周六雙北進入三級警戒後，台中地區居民也跑去大賣場，好不容易搶到泡麵，回家發現根本沒有水可泡，白搶了。這真是一個令人笑不出來的笑話，背後是一個多麼無能的政府。

再過兩天就是五二○了，沒水沒電沒疫苗的台灣，這就是蔡政府送給人民的五二○大禮嗎？