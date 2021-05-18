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新聞眼／瞞缺電 扯台塑 台電被嗆栽贓

記者林海、王茂臻
五一三大停電不到一周，台電17日晚又緊急宣布分區限電，台電董事長楊偉甫（中）道歉。(取材自台電影音網)
五一三大停電不到一周，台電17日晚又緊急宣布分區限電，台電董事長楊偉甫（中）道歉。(取材自台電影音網)

為了隱瞞缺電，台電不惜說謊。

17日晚無預警停電後，台電舉行記者會說明缺電的原因，台電三度提到缺電的一個關鍵因素是台塑集團位於雲林麥寮的3號機17日下午「沒按照計畫起來」。本報系獨家取得的資料顯示，按照台塑集團告知台電的歲修計畫，麥寮3號機要在19日才能結束歲修正式併聯發電，卻被台電指責沒有在17日上線發電。台塑主管17日晚怒斥台電栽贓。

17日中午興達1號機故障跳機後，台電已預知稍晚供電會出現缺口，台電董事長楊偉甫親自打電話給台塑集團高層，詢問麥寮3號機可否提前結束歲修上線發電，台塑集團回覆：「還在測試中，不能保證供電量。」

台塑集團說，在得知台電的困難後，歲修測試中的麥寮3號機不但提前送電，六輕廠區也降低用電量配合，台電卻指麥寮3號機沒按照計畫啟動發電。台塑化主管說：「台電胡說八道。」

麥寮3號機裝置容量60萬瓩，歸台塑化管理。麥寮3號機是燃煤機組，此次歲修排程是19日上線發電，在正式發電前會做很多測試，也會併聯送電，但「並非歲修完成機組」。據了解，昨晚無預警停電後，麥寮3號機升載至三成左右功率支持發電，但仍未完成歲修前的所有測試，今天仍會解聯檢測

五天之內連續兩度出現無預警停電，台電一開始不願承認供電不足。五一三停電將事故原因歸咎於員工測試失誤，五一七停電終於讓台電承認供電不足，卻將尚未歲修完成的民營電廠機組列為停電原因，讓台塑集團高層暴怒。

電業人士指出，近期台電到處找電，像是拜託嘉惠電廠新機組趕緊測試上線發電，17日電不夠時，還出動楊偉甫向台塑集團請託早日供電，均凸顯台電歲修期程排得太緊，在近期用電超出台電預期，加上水力發電受限天候發電不如預期，讓全台一周內連續兩次出現無預警停電。

檢測

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