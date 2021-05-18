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5天2停電 蔡英文再道歉 台電認：供電不足

台灣新聞組╱台北18日電
繼五一三全台大停電後，台電在17日晚又實施分區輪流限電，新北市中和區中和路部分路段再度停電，商店看板與大樓外一片漆黑。(記者侯永全／攝影)
繼五一三全台大停電後，台電在17日晚又實施分區輪流限電，新北市中和區中和路部分路段再度停電，商店看板與大樓外一片漆黑。(記者侯永全／攝影)

五一三大停電餘悸猶存，台電昨晚又緊急宣布分區限電。台電說明，與五一三大停電是人為失誤導致電網問題不同，這次分區限電確實是「供電不足問題」，主因興達電廠1號機下午傳故障，修復後併聯升載耗時較長，加上水情不佳，水力發電調度到晚間已經到極限，無法應付入夜後仍有大量住宅用電的需求，影響時間近兩小時。

相隔短短五天之內全台兩次分區限電，民怨沸騰。蔡英文總統昨晚在臉書上「再次抱歉」，「對於今晚部分地區臨時暫停供電，我感到非常抱歉」，「大家都很難接受短時間兩次停電，連我也很難接受。」行政院長蘇貞昌也因分區停電造成民眾生活不便與困擾，深表歉意。藍綠立委分別點名經濟部長王美花、台電董事長楊偉甫下台。

昨晚無預警停電後，台電舉行記者會說明缺電的原因，台電三度提到缺電的一個關鍵因素是台塑集團位於雲林麥寮的3號機昨天下午「沒按照計畫起來」。但本報系聯合報獨家取得的資料顯示，按照台塑集團告知台電的歲修計畫，麥寮3號機要在明天才能結束歲修正式併聯發電，卻被台電指責沒有在昨天上線發電。台塑主管怒斥台電栽贓。

對於蔡英文總統在臉書再度道歉，國民黨文傳會主委王育敏表示，道歉後又大停電，這樣的道歉顯得很廉價，蔡英文不肯承認缺電事實並調整能源政策，可預見未來恐再發生大停電，「蔡總統今天在臉書道歉不會是最後一次」。

國民黨前主席朱立倫也在臉書質疑，「一周兩次大停電，你說台灣不缺電？」對於台電坦承「台灣缺電」，他呼籲蔡政府，「誠實的能源政策是最好的政策」，台灣民眾有知的權利，到底真相是什麼？這一次要說清楚講明白。

昨晚突來的無預警停電，不少縣市街道一片漆黑，電梯受困報案電話響不停，全台計57件，共救出61人，消防人員疲於奔命，住家熱到民怨沸騰，爆罵「沒被疫情害死，先被熱死」。

「又來了，台電出包頻率實在太高。」林小姐說，五一三大停電，她家一天停電三次，她還被關在電梯內，又熱又悶，供電不穩讓人不安，對台電失去信心。各地警察也趕緊出動在紅綠燈「瞎掉」的十字路口維護交安，屏東縣里港警方在黑漆漆路口疏導交通，民眾見狀直呼「好危險」。

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