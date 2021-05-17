減少通勤感染 公務員彈性上班 中央籲企業提供彈性請假

雙北疫情提升為三級後的第一個上班日，捷運搭乘的人數比平常少，民眾自動在座位上保持間隔。（記者鄭超文／攝影）

因應雙北地區為三級防疫警戒區，行政院人事總處昨天宣布，為分散上下班人潮，避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具，減少通勤相互感染風險，居住雙北地區或在雙北地區上班的公務員18日起至28日，彈性上班時間可從上午7時30分至10時，下班時間也配合調整為4時30分到7時。

但實際宣布公務員彈性上班的縣市，不限雙北。新北、台北、桃園市、新竹縣、新竹市等縣市署也都採彈性上班。

為避免台灣 產業及企業營運受到疫情 衝擊，中央流行疫情指揮中心昨頒布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情持續營運指引」，共有7大重要提醒事項，希望企業嚴格執行員工健康監測計畫、落實生病在家休息；指揮官陳時中提醒，員工如有不舒服或不方便，企業應讓其請假，不要為難。

新北市府上班與下班時間彈性調整為7時到10時、16時到19時，部分公務員則採在家遠距上班模式，以保持市政運作順暢。他也鼓勵其他上班族可在家上班 ，避免出現群聚現象。

台北市長柯文哲說，北市府的彈性上班方式，公家機關可以居家辦公就居家辦公、可以請假的請假，需要上班才到北市府上班。北市府周一起啟動居家辦公，萬華則採異地辦公；萬華區的市府機關、戶政事務所、動產質借處、稅捐處、地政事務所、區公所、健康服務中心、消防局萬華中隊、警局萬華分局等都採異地辦公。

桃園市、新竹縣、新竹市跟進雙北，宣布縣市府各級員工採彈性上下班，分流上下班通勤人潮。

配合擴大彈性上下班措施，人事總處呼籲各機關適度調配辦公人力，維持機關正常運作；機關可視業務性質、主客觀環境等，而有更彈性的上下班時間規定，從其規定。學校人員部分，則依各級教育主管機關指示辦理。

中央營運指引建議，企業彈性調整人力，啟動異地上班或在家上班機制；取消或延後與工作相關的會議及活動；員工如需在家照顧孩子，應提供彈性請假。

衛福部次長石崇良表示，疫情進入「發生持續性或廣泛性社區傳播」，建議企業依疫情情境、風險評估、因應對策、應變組織和緊急聯絡網、持續營運計畫演練等5大架構，擬定內部應變計畫。

此外，盡快盤點核心任務、衝擊面，評估人員、業務、生產、營運，改變員工辦公、出勤及出差等方式，以保護員工，降低感染風險。

石崇良強調，企業如出現確診者，應強化環境清潔，全面清潔，內部落實分艙分流，盡可能區隔可能接觸者，予以休息和要求健康管理。

石崇良說，由於企業種類及營運模式差異性大，應依計畫成立應變小組，依照中央指揮中心建議，針對疫情進行滾動式管理。