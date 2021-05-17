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醫療降載 醫籲分流、暫停不必要就醫

台灣新聞組／台北17日電
四大醫療應變策略 製表／記者邱宜君
四大醫療應變策略 製表／記者邱宜君

連兩天本土個案暴增，雙北醫療量能已顯不足，台北區負壓病床只剩51床、雙北責任病房空床則剩209床，且各大醫院急診湧進眾多等待快篩民眾，指揮中心昨緊急公布四大醫療應變策略，要求全台醫療機構門診營運降載，暫緩健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健。

另於台北市新設一家專責醫院，共有兩家專責醫院，專門收治確診者。此外，住院超過10天，無須積極治療的感染者將陸續出院，分流到集中檢疫所，昨天晚間已展開分流作業。

18年前抗煞總指揮、前衛生署長李明亮建議，全民應暫停不必要的就醫，讓醫院降載，輕症確診者留在家中或聽從安排至集中檢疫所，讓醫學中心保留收治重症的能量。

李明亮肯定指揮中心「輕症患者先待在家裡」作法，他認為醫療分流是當前最重要的事，大家團結才能度過難關。如果每天確診人數都上百人，已經無法進行個案疫調，防疫人員應該要保留能量，以防堵疫情

前疾管局長蘇益仁也認為，指揮中心以集中檢疫所收治患者是正確的方向，醫療體系在此時如何分流至關重要。他建議，輕症患者應該先送類似方艙醫院，如惡化為早期肺炎，再轉部立專責醫院，如有必要再送醫學中心。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，集中檢疫所開始收治無症狀或輕症感染者，可有效紓解病床壅塞情況，在啟動應變醫院之後，將有更多床位可供使用。

衛福部次長石崇良表示，台灣醫療量能及資源有限，呼籲有症狀者盡速就醫，或到院採檢；如果無症狀，不要急著至醫院急診採檢，應至社區採檢站，一切循序漸進，不要太著急。

一名急診醫師說，「一窩蜂排隊採檢儼然已是新全民運動」，甚至有外縣市民眾專程到雙北大醫院採檢，而大部分都是輕症或沒有症狀，等太久竟還發飆。

這兩天快速累積確診者，對醫療已造成衝擊，石崇良盤點醫療資源，全台負壓病房共有658床，昨天空床297床，但原本床位最多的台北區空床數僅51床，相當吃緊。

此外，現有172家醫院設置專責病房，共有2400多床，目前開設1625床，1165床空床，而雙北空床僅209床。

為此，指揮中心提出醫療營運降載、加速社區監測通報採檢、國際醫療暫停、加強員工健康監測等四大醫療應變策略，其中影響最大的是，全國醫療機構門診營運降載，健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等，應該暫緩執行，換句話說，未來兩周，民眾恐無法回院做復健。

此外，患者住院之前，必須接受採檢，確認沒問題，才能住院。急診、加護病房及專責病房等醫事人員必須每5至7天接受一次鼻咽或深喉唾液採檢。

針對醫療機構門診降載，台大醫院開第一槍，發言人王亭貴強烈建議已預約5月17至28日門診的民眾延後就醫。北榮醫務企管部主任李偉強表示，該院已不收非緊急開刀，採「只出不進」策略，慢慢清出床位，希望盡速空出一整層樓的病房。王亭貴說，「這兩周是關鍵，要優先收治確診新冠肺炎的病人。」預留打仗的人力，希望民眾體諒，非必要的就醫或常規檢查都先延後。

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