我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

冷眼集/防疫執著「嘉玲」 一次廣篩全破功

重磅快評
台灣本土確診案例遽增，雙北防疫警戒提升至第三級；新北中和公園內的涼亭等民眾可能群聚區域，16日起拉起封鎖線暫停開放。（記者侯永全／攝影）
台灣本土確診案例遽增，雙北防疫警戒提升至第三級；新北中和公園內的涼亭等民眾可能群聚區域，16日起拉起封鎖線暫停開放。（記者侯永全／攝影）

本土疫情大爆發，台北市在疫情的重災區萬華開設了快篩篩檢站，沒想到才剛開設兩天，醫療資源最豐富的台北市就已經出現病房不敷使用，確診夫妻在家兩天無病房可送的狀況，新北市也告急。台北市快篩出現了一成的陽性率，這說明了為何過去中央不敢普篩的原因，但最糟糕的是，一年過去了，中央就這麼掩耳盜鈴，執著在「嘉玲(+0)」的假象，卻完全沒有擴增量能或是備援方案，一次廣篩全破了功。

過去這一年多來，外界只要提起普篩、廣篩、快篩這幾個關鍵字，就會被打成「逆時鐘」，遭到側翼大舉出征。衛福部長陳時中總以這樣會製造很多偽陽性與偽陰性為由，指前者會造成醫療系統崩潰，後者則是會讓無症狀者進入社區趴趴走否決以快篩來進行普篩。直到這次本土疫情全面爆發，台北市長柯文哲決定在災情最嚴重的萬華設置快篩站，找出社區的潛在感染者，也是台灣爆發疫情以來首次使用抗原快篩。

會引爆社區感染通常不是單一個案所致，都是病毒量已累積到一定數值，指揮中心醫療小組諮詢委員李秉穎都說，其實台灣去年早就爆發過十起社區感染事件。如果當時就有透過快篩進行分流，絕對不會演變到今天一發不可收拾的局面。

指揮中心不敢或不願普篩，真正的原因恐怕是這個數字會讓蔡政府極力塑造的「防疫模範生」的形象破功，所以用各種方式阻擋地方政府進行大規模的篩檢。但蓋牌也就算了，疫情爆發到現在已經一年多了，從台北市快篩兩天病房就已經不夠用來看，就可知道政府從頭到尾都沒有進行該有的量能擴充，不論是實驗室的檢測能量、負壓隔離病房的容納量，別說超前了，完全沒有該有的部署，只是每天開記者會上演實境秀，該做的實事一件也沒做。

直到有民眾向市議員投訴，自己跟太太確診已在家兩天，卻沒有病床，才讓問題引爆，北市衛生局長也向中央呼籲，應檢討輕症或無症狀者是否都要送醫院醫治的政策，否則全台醫院都會承受不了。疫情指揮中心要求各醫院要降載，並暫停不必要非急迫性的醫療，把資源留給確診者。但這些不是老早就可以預見的狀況？也給了整整一年多的準備期，指揮中心過去一路以來的怠惰、散漫，務虛不務實的防疫法，在這次真槍實彈的病毒戰役中，會敗下陣來一點也不讓人意外。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

疫情 台灣 防疫

上一則

民眾自主居家避疫 台北如空城 網友自嘲「耍廢救台灣」

下一則

「叫我們在家等死嗎？」夫婦染疫 等2天叫不到救護車

延伸閱讀

新北板橋首設快篩站 160位民眾早上排隊搶篩檢

新北板橋首設快篩站 160位民眾早上排隊搶篩檢
台北市長柯文哲：確診數今天更高 各快篩站陽性率約10%

台北市長柯文哲：確診數今天更高 各快篩站陽性率約10%
郭書瑤防疫宅在家 曬性感「床照」香肩美背全曝光

郭書瑤防疫宅在家 曬性感「床照」香肩美背全曝光
台抗煞團隊成員籲全民合作 度過新冠艱難時刻

台抗煞團隊成員籲全民合作 度過新冠艱難時刻

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散