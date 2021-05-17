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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

「叫我們在家等死嗎？」夫婦染疫 等2天叫不到救護車

台灣新聞組／台北17日電
連兩天本土個案暴增，雙北醫療量能吃緊。圖為北市聯醫和平院區限制探病，醫院大門也加強管制。（記者黃義書／攝影）
連兩天本土個案暴增，雙北醫療量能吃緊。圖為北市聯醫和平院區限制探病，醫院大門也加強管制。（記者黃義書／攝影）

確診新冠人數激增，恐怕也已出現確診者等不到病床的情況。台北市議員游淑慧前晚接到一名男子求救，稱自己妻子雖已確診，且情況越來越嚴重，但打電話叫救護車已經兩天，卻都還是無法送診。游淑慧向台北市衛生局求證，確認這幾天台北的病房滿載，已經無法將患者送到病房。

台北市衛生局長黃世傑表示，經過了解後，已安排包含此兩人等十多名確診民眾至北市聯合醫院仁愛院區治療。黃世傑坦言，確診但無法入院治療者不少，實際人數還需統計，前晚與衛福部開會討論，常務次長石崇良、中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳也在場，原則上在各醫院確診，各醫院要優先收治。

黃世傑說，目前大量普篩，採檢出大量陽性病患，症狀不管明不明顯都安排入院，最後就會導致整個醫院都被陽性病患占滿。

游淑慧表示，前晚接到民眾簡訊，對方說自己妻子經台北市疾管科通知確定確診，他自己應該也已確診；他打電話到防疫中心，但對方只說他們「已經都在派車」。但他和妻子等了兩天，都沒有救護車來，他和妻子的身體情況越來越嚴重，已經快撐不住了，「難道要叫我們兩個在家裡等死嗎？」

游淑慧說，接獲此訊息後，她向台北市衛生局和消防局查證，結果確定對方說的是真的，因為台北市病房滿載，所以無法把他們送診，只能叫他們等；消防局也說，昨晚和今天早上都有和這對夫妻聯繫，但「沒有病房，消防局其實也沒有辦法」。

台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強則表示，目前各醫院都已在降載中，需要一些時間擴充醫療量能。依據這兩天病例的成長數字，可以看到疫情正在升溫期，確實可能會讓醫療量能負荷變重。李偉強說，因為挪出收治新冠肺炎病人的病房不能只是空出一個病床或是一間病房，而是須有分艙分流的概念，必須空出一整層樓。

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