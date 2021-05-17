「叫我們在家等死嗎？」夫婦染疫 等2天叫不到救護車

連兩天本土個案暴增，雙北醫療量能吃緊。圖為北市聯醫和平院區限制探病，醫院大門也加強管制。（記者黃義書／攝影）

確診新冠人數激增，恐怕也已出現確診者等不到病床的情況。台北市議員游淑慧前晚接到一名男子求救，稱自己妻子雖已確診，且情況越來越嚴重，但打電話叫救護車已經兩天，卻都還是無法送診。游淑慧向台北市衛生局求證，確認這幾天台北的病房滿載，已經無法將患者送到病房。

台北市衛生局長黃世傑表示，經過了解後，已安排包含此兩人等十多名確診民眾至北市聯合醫院仁愛院區治療。黃世傑坦言，確診但無法入院治療者不少，實際人數還需統計，前晚與衛福部開會討論，常務次長石崇良、中央流行疫情 指揮中心專家小組召集人張上淳也在場，原則上在各醫院確診，各醫院要優先收治。

黃世傑說，目前大量普篩，採檢出大量陽性病患，症狀不管明不明顯都安排入院，最後就會導致整個醫院都被陽性病患占滿。

游淑慧表示，前晚接到民眾簡訊，對方說自己妻子經台北市疾管科通知確定確診，他自己應該也已確診；他打電話到防疫 中心，但對方只說他們「已經都在派車」。但他和妻子等了兩天，都沒有救護車來，他和妻子的身體情況越來越嚴重，已經快撐不住了，「難道要叫我們兩個在家裡等死嗎？」

游淑慧說，接獲此訊息後，她向台北市衛生局和消防局查證，結果確定對方說的是真的，因為台北市病房滿載，所以無法把他們送診，只能叫他們等；消防局也說，昨晚和今天早上都有和這對夫妻聯繫，但「沒有病房，消防局其實也沒有辦法」。

台北榮民總醫院醫務企管部主任李偉強則表示，目前各醫院都已在降載中，需要一些時間擴充醫療量能。依據這兩天病例的成長數字，可以看到疫情正在升溫期，確實可能會讓醫療量能負荷變重。李偉強說，因為挪出收治新冠肺炎 病人的病房不能只是空出一個病床或是一間病房，而是須有分艙分流的概念，必須空出一整層樓。