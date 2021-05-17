新聞評論／陳時中再故作曖昧 疫情只會更惡化

台灣疫情升溫，台北捷運上班時間人潮明顯減少許多。（記者胡經周／攝影）

全台疫情 猛爆，雙北進入三級警戒後，16日全台疫情仍驟添206例，顯示疫情毫無降溫跡象。令人不解的是，疫情愈是戰雲密布，指揮中心發布的訊息反而變得愈發簡略而含糊，哪些人因何確診、足跡為何，全都避而不談。疫情的控制需要全民共同保持警覺，若雙北提升警戒，民眾卻向其他縣市移動，勢將加速疫情擴散。陳時中 的「模糊戰略」，其實相當不智。

疫情四散，而陳時中公布的資訊反而轉趨保留，完全違反透明原則。這不禁令人想到那句名言，「一個人死是悲劇，一百萬人死只是數字」。少數人確診時，指揮中心仔細追查他們的感染源和足跡，目的就是要有效圍堵及隔離疫情，也確實發揮了作用。而今短短數日即有400多人染疫，身分、年齡、區域分布甚廣，官員反而諱莫如深，故意略過。莫非疫情已錯雜到難以溯源分類，或者詳述可能引發民眾莫名驚恐，所以政府只能含糊其詞？

指揮中心開設16個月來一直處於順境，陳時中慢條斯理因應各種情勢，顯得威風凜凜。然而，近期碰到疫苗採購及接種，他已漸顯無力；在華航諾富特事件，他竟說出「公文跑得沒病毒快」，似壯志已失。如今，他竟連追蹤病毒都顯得有氣無力，把發布責任推給地方政府，難免令人憂心。外界要求閣揆蘇貞昌親任指揮官，原因正在於此。

台灣 目前疫情令人擔憂者有三：一是台北市在萬華的快篩，陽性率高達一成；二是七成以上確診者的感染源仍未釐清；三是若干染疫者在知情或不知情的情況下，搭乘大眾運輸工具作長途移動。第一點，顯示萬華的社區感染情況嚴重；第二點，顯示不特定人傳人的情況已經出現；第三點，則意味原本集中雙北的疫情，可能不斷被帶向其他縣市。

人們應記得，去年武漢一宣布封城，許多民眾連夜外逃，因此把病毒帶到中國其他省份，甚至國外。印度宣布全國封鎖後，數百萬人走路回老家，也把病毒帶回村鎮。類似的情況，近日也在台灣上演：萬華住民搭火車返回台南，發現已經確診；送貨到萬華的彰化葡萄農，一家六口連刮痧師全染疫。一個破口沒守住，就是連串的災情蔓延；這點，好運用罄的陳時中應深有感觸。

但站在民眾的角度，大家更想知道的是如何趨吉避凶，以求在四起的亂局中設法自保。因此，政府唯有提供更充裕的資訊給人民，人們才能作出更好的判斷。但現在，卻是民間自行傳播的訊息比政府迅速具體，指揮中心的例行記者會竟連追認某些傳聞的能力都沒有。諸如，為何有那麼多國中生在會考前確診？為何政府從未證實哪場進香活動有人確診，而三總松山分院卻宣稱其護理師是在廟會感染？此外，蘆洲獅子會和萬華茶藝館的感染關係究竟誰先誰後，指揮中心已有最後定論了嗎？

近一周的疫情大爆發，病毒不僅進入社區，更是全台亂竄。這次英國變種病毒的感染能力極強，早已突破中央「超前部署」的防護網，現在則須依賴地方政府的積極圍堵來收拾殘局。在這種情況下，陳時中不能再玩弄他的「曖昧戰術」隱瞞疫情，必須坦誠告訴國人並提供趨避指引。試想，彰化那名溪湖里長通知里民要小心與確診葡萄農的接觸，若內容只是提醒里民小心，這不正是基層必要的守望工作嗎？結果，他卻被警方以「獵巫」罪名移送法辦。政府要求對確診者身分保密到這種地步，彷彿讓無辜民眾受感染也在所不惜，這是什麼邏輯？