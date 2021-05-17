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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

全台校園確診、停課連爆 陳時中：將擬基本標準

台灣新聞組／台北17日電
雙北進入三級警戒，不少學校在16日會考結束後，隨即進行清消工作。（記者余承翰／攝影）
雙北進入三級警戒，不少學校在16日會考結束後，隨即進行清消工作。（記者余承翰／攝影）

新冠肺炎疫情延燒，校園也爆出危機。由於雙北確診激增，雙北國三、高三學生今起停課至畢業典禮，宜蘭縣隨後也跟進。另外，台北市疫情熱區萬華警戒區的老松、龍山、雙園及螢橋國小等四校，自今天起至23日停課一周。

新北市部分，包括新莊輔仁大學進修部、新店耕莘健康管理專科學校昨都傳出疑有學生確診，校方都緊急通報學生留意並展開消毒，並啟動遠距教學，板橋區也有國中因學生家長確診，學校昨緊急通知停課一周。

另外，彰化市彰泰國中出現兩名確診個案，衛生局緊急通知校方停課學。桃園市也疑有兄妹染疫，昨晚南崁區的南崁國中與南美國小陸續公告今起到本月30日全校停課。

台北市某國小則是14日晚間接獲教育局通知，校內某實驗機構一名學生確診，學校托嬰中心及實驗機構停課至28日。校方說，學校租借場地給某實驗機構，確診學生並非該校學生，後續會持續追蹤，並在網路群組將消息通知給家長。

指揮中心昨公布確診病例有三例在新竹縣，其中案1589為未滿6歲男童，就讀湖口某幼兒園，幼兒園已停課，匡列130人居家隔離；案1672則為4歲女童，在芎林鄉就讀幼兒園，居家隔離102人。

基隆市昨再增兩例確診，其中一人是高中生，發病前曾幾天曾兩度去桌遊店。基隆市長林右昌說，「我們比較擔心這一點」，因為是密閉空間．有提供飲料，同玩者可能沒戴口罩，風險比較高，感染源待調查比對。另一案1639是曾到萬華阿公店消費的案1365的外孫女。

台中市東山高中國中部三年級25位老師、640位學生5月10日分兩批至北屯區福隆宮進行考前祈福儀式，行程與確診者足跡有重疊，為避風險，學生進行線上教學。苗栗一名國三生14日與台南染疫確診者搭自強號同車廂，雖未被匡列，學生家長主動通知校方，縣衛生局將他送防疫旅館，與他在國中會考同試場與休息區兩所國中、109人都被要求在家自主健康管理，停課14天。

新北市長侯友宜說，至於其他年級是否比照停課，還需跟教育部協調，但「該停就停，不要拖」。北市教育局說，其他年級將視中央政策及疫情發展滾動調整；若學生因防疫有請假需求，會請各校彈性處理，不列入出缺席紀錄。指揮官陳時中昨說，已請專家評估相關可能性，並擬定停班、停課等基本標準。

教育局 疫情 防疫

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