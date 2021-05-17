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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

疫調已無法應付 柯文哲建議採「斷鏈」新戰術

記者林麗玉、張哲郢／台北17日電
國軍33化學兵群16日以消毒車在萬華全區進行第二波全面大消毒。（記者許正宏／攝影）
國軍33化學兵群16日以消毒車在萬華全區進行第二波全面大消毒。（記者許正宏／攝影）

中央流行疫情中心授權各地方政府公布確診者足跡。台北市長柯文哲昨天說，現在確診人數已數百人，「已經沒有辦法做疫調」，只能用確診案例往回推，避免去感染其他人，應該用新的戰術去處理這個問題；新北市長侯友宜昨先調派20名警力幫忙疫調，侯友宜說，除市府努力外，也會跟中央研究，看面對這麼大量的疫調狀況，彼此該如何分擔面對，把細節處理好。

柯文哲說，現在新的做法，就是不能再要求零確診，「而是讓被感染的案例，不再去傳染更多的人」，他強調「這就是A的N次方概念，讓A小於一，幾次之後讓它斷鏈」。

柯文哲表示，現在的防疫策略，只要被檢出陽性，不管是快篩或PCR陽性，當事人都要自己去想想，從發病前三天到被隔離為止，有接觸哪些人，確診者要打電話通知那些人，馬上去快篩。

柯再提出四點要求，以降低市民活動，減少傳染機會，第一點，盡量在家；第二，有必要才外出；第三，外出時要戴口罩；第四，外出戴口罩，不要有脫下口罩機會，柯說，他不鼓勵大家在外吃東西，要吃帶回家吃。

侯友宜則針對地方公布疫調說，確診者有可能跨縣市，那中央要公布哪部分？地方又要公布哪裡？必須講清楚才不會亂了套。

口罩 侯友宜 柯文哲

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