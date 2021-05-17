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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

台灣疫情再爆 本土確診增206 各地將廣設篩檢站

記者邱宜君、楊雅棠／台北17日電
台灣社區感染大爆發，16日新增206例本土個案，雙北人人自危，台北街頭猶如空城。（記者許正宏／攝影）
台灣社區感染大爆發，16日新增206例本土個案，雙北人人自危，台北街頭猶如空城。（記者許正宏／攝影）

台灣群聚感染風暴持續爆發，昨日再新增206例本土個案，涵蓋七縣市，新北市97例，成為重災區。感染源調查發現，105例與萬華茶藝館相關，44例則有萬華活動史，總計149例與萬華有關。119例來自萬華快篩採檢站，陽性率10%，指揮中心指揮官陳時中首度鬆口，研擬廣設篩檢站，正與醫師公會和醫院協會討論細節，除雙北，其他縣市也要開始準備。

連續兩天雙北新增感染者人數暴增，累計已達350人，雙北地區是否進入封城階段，才能快速防堵疫情。陳時中說，「防疫措施不是愈強就愈好，太強撐不久。」

昨天新增206例本土個案中，陳時中表示，年齡分布從未滿5歲至88歲；新北97例（板橋32例）、台北89例（萬華58例）、彰化9例、宜蘭新竹各3例、桃園基隆各2例、台中1例。

值得注意的是，最早發病個案於4月6日出現症狀，曾在4月30日與5月10日至萬華遊玩，5月13日收到細胞簡訊，5月15日到醫院採檢後確診，並非住在萬華。

華航諾富特群聚案於4月20日爆發，而昨天新增個案中最早發病時間為4月6日，台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民推測，華航與萬華兩起群聚感染並非連續事件，而是平行事件，極可能台灣早有多個隱形傳播鏈，推測至少在3月左右，就有人把病毒帶進華航和萬華。

黃立民說，萬華社區篩檢站陽性率達10%，估計此病毒可能已在社區醞釀兩個月以上，目前透過抗原快篩和核酸（PCR）檢驗，可找出感染者，如果針對萬華地區民眾進行大規模中和抗體檢測，「說不定已有三、四成都已感染過。」

雙北確診暴增，醫療機構量能不足，指揮中心緊急公布四大醫療應變策略，要求全台醫療機構實施門診營運降載，暫緩健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健。

台灣 陳時中 篩檢

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