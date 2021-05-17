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1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

民眾自主居家避疫 台北如空城 網友自嘲「耍廢救台灣」

台灣新聞組／台北17日電
原本假日熙來攘往的台北信義區不見人潮。（記者胡經周／攝影）
原本假日熙來攘往的台北信義區不見人潮。（記者胡經周／攝影）

台灣疫情拉警報，各縣市升三級或準三級警戒，民眾躲在家不敢出門。台北街頭及各商圈、桃園最熱鬧的火車站商圈，昨天空盪盪宛如「空城」；國五雪隧車流量比平常少了三成以上，駕駛人驚呼「假日竟然一路順暢」；火車站、捷運人流大減。

有網友在PTT貼文指出，很多朋友聽到病例數暴增，馬上開車逃離雙北，但其實全島遍布確診者足跡，大家問「現在能逃到哪裡？」

台北市長柯文哲在臉書貼文「霸氣」要大家「沒事給我待在家」，昨天中午再上臉書點名問大家「有沒有乖乖在家？」引發數萬網友按讚回應點名「有，乖乖在家…耍廢救台灣」。通訊軟體群組也流傳「歷史上第一次可以能躺在家裡看電視就能拯救人類」，提醒大家千萬別搞砸了。

全台民眾「自主居家防疫」，各地熱鬧街景不再。桃園最熱鬧的桃園火車站前商圈中正路、復興路口昨天竟空盪盪如「空城」，百貨公司、購物中心賣場和美食街也一片冷清，業者說業績遽降一半以上。

桃園中正商圈吳姓老闆說，隨疫情升溫「躲在家裡最安全」，人潮就這樣突然不見，附近原本等待客人上門的商家，周日生意也沒了，好像「末日空城」，據說雙北疫情嚴重，有雙北居民跑來桃園躲疫，但也都幾乎沒外出。

雙北疫情進入三級警戒，宜蘭準二級，很多風景區及展館都關閉，民眾也不出門，每逢假日必塞的國五雪隧車流量也比平常少了三成以上；高公局宣布，6月6日前的周日，取消北上高乘載管制。

據了解，北宜同一生活圈，有些台北人在宜蘭有小套房，昨天確實有人跑到宜蘭避難或投靠親戚。縣府表示，之前在中央開會時有針對此問題討論，可是目前並無法禁止人車跨縣市流動，只能呼籲民眾減少外出，外出就戴口罩。

北台灣疫情飆升，星期日的台北西門町猶如空城。（記者許正宏／攝影）
北台灣疫情飆升，星期日的台北西門町猶如空城。（記者許正宏／攝影）

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