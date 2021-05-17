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台抗疫管制嚴亂象多 停業場所紛傳假關門真營業

台灣新聞組／台北17日電
新竹縣聯合稽查小組對182處營業場所稽查，竹東鎮一家撞球館未停業被裁罰。（圖：新竹縣警察局提供）
新竹縣聯合稽查小組對182處營業場所稽查，竹東鎮一家撞球館未停業被裁罰。（圖：新竹縣警察局提供）

新冠肺炎疫情惡化，各項管制趨嚴，違規亂象不斷；全台警察連日動員配合稽查相關停業場所，發現有不少業者心存僥倖，「假關門、真營業」。高雄警方一口氣稽查1431家，抓到12家偷偷營業，台南臨檢975家，有11家違規做生意，全依違反傳染病防治法開罰。

此外，新北市板橋區新海路一家熱炒店昨天凌晨仍有十人群聚喝酒，還當街鬥毆，四名男子持酒瓶及椅子互相攻擊，造成兩人掛彩送醫；警方出動20名快打警力逮捕兩人，現場起獲槍枝，其餘六人後續到案，全部移送法辦。熱炒店違反室內五人以上聚會規定，也沒有實聯制，被依傳染病防治法移衛生局開罰。

桃園市897店家兩家違規營業，新竹縣182處有一家撞球館未停業；台東全縣93處查獲4家違規。

最早要求八大行業停業的新北市，三重有兩家偷營業被查獲，台北市和台中市未發現業者違規。

口罩再度成為「全民運動」，紛爭不少；一名男子昨搭台鐵嘉義到屏東潮州區間車未戴口罩，不聽乘客規勸，列車長出面處理，還在車上大吼大叫，被鐵路警察函送裁罰台幣3000元（約106美元）。

李姓夫婦14日晚間搭乘台北捷運口罩沒戴好，與同車劉姓婦人及一名外國人口角，挨告恐嚇，警方調監視器認定未依規定佩戴口罩，移衛生局裁罰。

南投鄒姓男子在臉書貼文，指有人騎機車未戴口罩被開罰，他說無惡意，但警方認定是假消息，通知到案。

另網路謠傳彰化縣有境外移入確診病例八處足跡，一家舞蹈教室無辜被列名截圖報案，發布訊息顏姓男子雖在臉書張貼道歉聲明，對店家致歉，仍被警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、傳染病防治法送辦。

南投有印尼籍漁工隔離期間跳窗逃離檢疫所，十小時後才被警方抓回，初步採檢為陰性，一場虛驚。

台北市萬華是疫情重災區，連日協助清查當地特種行業的萬華警分局員警身陷染疫風險，警政署長陳家欽向內政部請命，萬華分局員警昨起優先打疫苗，205名員警已168人施打，其餘今天完成。

屏東縣稽查商家580處，489家已自行停業，91家勸導關門，限今天改善。

口罩 警察 疫情

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