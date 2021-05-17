圈地轉賣、假養殖 台灣漁電共生利益了誰

政府積極推動漁電共生，從文蛤養殖區雲林台西到虱目魚產地台南七股，西南沿海正颳起一股「煉金風暴」。圖為台南學甲大片土地蓋上光電，包含漁電共生案場。（記者余承翰／攝影）

五一三全台大停電，蔡政府馬上祭出綠能 救台電口號，但是「綠能」真是萬靈丹？漁電共生是政府力推綠能之一，但本報調查發現，土地掮客四處拜訪地主遞上名片，上百魚塭抽乾池水，插上光電基樁。從文蛤養殖區雲林台西到虱目魚產地台南七股，西南沿海正颳起一股「煉金風暴 」。

隨著政府積極推動漁電共生，沿海鄉鎮便傳出有政客和土地仲介搶租魚塭，再轉賣契約獲利，讓魚塭地主租金 暴增十倍年收千萬台幣；另一方面記者也目擊許多假養殖場，在魚塭上真發電獲利，主管機關卻不聞不問。

而這場煉金風暴中，政客地主大獲全勝，受害者就是沒錢沒地，靠魚塭養殖的弱勢漁民。他們正面臨魚塭租金上漲，擔心蓋光電後影響養殖收益，漁電還未共生，他們已淪為刀俎魚肉。

去年底，中央將中南部六縣市共4702公頃魚塭劃為「漁電共生先行區」，但據傳早在去年初便有政黨樁腳聽到風聲，在沿海鄉鎮成立能源公司用來圈地。

「地方民意代表知道政府要做綠能，就找他們地方上的領袖或同一掛的人成立公司，開著賓士到外面去圈地。」熟悉雲林養殖生態的人士透露，這類公司和魚塭地主簽下租約後不會興建光電場，而是將一整批契約再轉賣獲利。

綠能營運後則換大地主獲益。據了解，台南北門有單一地主持有65公頃魚塭，租給綠能業者每公頃租金30萬台幣(約1.06萬美元)，一年躺賺近2000萬元，又不用煩惱蓋光電後能否養殖。

養殖承租戶則受衝擊。高雄彌陀林姓漁民擔憂，地主把魚塭租給光電業者恐影響捕撈和整池翻土，感嘆土地不是自己的，沒有決定權。

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔批評，「現在是用納稅人的錢在做綠電，但是獲益者只有幾個人，就是地主而已」，呼籲保障養殖戶權益。

本報系更直擊南部小型魚塭光電場，池內堆置鷹架還長出雜草，沒有養殖跡象，光電設施卻還在運作。農委會規定，農地蓋綠電需結合農業經營，否則可廢止許可，地方政府卻縱放。

此外，漁電共生也可能衝擊環境。候鳥來台過冬時會到西南沿海魚塭覓食，台南七股三股子案場興建前，便曾記錄45種鳥類共2799隻，包括瀕臨絕種保育類的黑面琵鷺。

農委會特有生物研究保育中心助理研究員黃書彥表示，魚塭設置光電板恐減損雁鴨及鷸鴴類棲地。地球公民基金會主任蔡卉荀建議業者認養鳥類棲地做「生態補償」，或政府設定光電開發「總量管制」，否則綠能發電強調環保的背後，卻付出生態環境代價。