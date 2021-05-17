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黑白集／ 又見「手民之誤」 胖手指點到供電死穴

黑白集
興達電廠跳電造成五一三大停電，追查結果竟是台電工作人員操作錯誤。圖為當天全台分區大停電，造成北市多處賣場無法正常營業。（記者曾吉松／攝影）
興達電廠跳電造成五一三大停電，追查結果竟是台電工作人員操作錯誤。圖為當天全台分區大停電，造成北市多處賣場無法正常營業。（記者曾吉松／攝影）

好神奇，每次發生驚天動地的事故，政府都能歸咎「手民之誤」。興達電廠跳電造成五一三大停電，經濟部追查結果，竟是台電工作人員操作錯誤，誤按了路北變電所的一個開關，造成匯流排故障而引發跳機。但一根「胖手指」就能點中供電死穴，這個系統不會太脆弱嗎？

經濟部的說法，不管你買不買帳，反正已是官方版本。四年前八一五大停電，也是「手民之誤」：中油在包商監督下更換設備，未將電動閥門改為手動，引發系統異常反應而跳電。兩次都是工程人員的小疏忽，造成全台大停電。有這麼廉價的疏失與變數，政府還能奢談供電安全與穩定嗎？

一根胖手指按錯，什麼備轉容量、綠電開發、能源轉型全被點中死穴，當即失效。供電系統這麼脆弱，隨便碰一下便出事，蔡總統再怎麼宣示電力充沛有什麼用？美國油管被駭客控制勒贖，好歹還是外力入侵；但台灣兩次大停電，都是中油和台電自己人惹的禍。豬隊友這麼多，何待外患？

數一數近年這類「低級錯誤」，還真不少。太魯閣號事故49死，是因為包商工程車掉落軌道；四年前的雄風飛彈誤射，是一名中士在作戰模式下誤觸；今年桃機三航廈四度廢標，是因為評委身兼投標團隊犯規。「會做事」的政府，能不能正常做事？（轉載自聯合報）

台灣 美國 太魯閣號

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