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存量不到10萬劑…疫情催打氣 疫苗自費預約喊卡

台灣新聞組／台北16日電
疫情催升疫苗打氣，14日接種人次逾3萬，再創新高。（記者鄭超文／攝影）
疫情催升疫苗打氣，14日接種人次逾3萬，再創新高。（記者鄭超文／攝影）

台灣本土疫情連爆，快速連帶疫苗打氣，指揮中心昨天公布，14日接種人次已逾3萬，再創新高，指揮中心指揮官陳時中同時宣布，考量公費接種者大多是優先對象，自費疫苗即起就不再接受預約，已預約者會繼續施打完畢，等待下一批疫苗到貨再開放。

此外，陳時中在3月22日接種AZ疫苗，現已經符合接種第二劑的條件，但他表示：「下周一不會去接種，會撐到新貨來才打。」

目前台灣疫苗接種人數約18.6萬人，其中公費近15萬人接種，自費則超過3.7萬人。發言人莊人祥說，現在台灣剩下的疫苗不到10萬劑，已通知各醫院優先使用快到效期的疫苗。

駐美代表蕭美琴14日在雙橡園表示，正在積極接洽台灣對美商購買疫苗，關切交貨進度，包括台灣對美採購的阿斯特捷利康（AZ）和莫德納（Moderna）疫苗，以「如期送達」為目標。蕭美琴表示，全球疫苗市場大亂，目前AZ已有少量疫苗抵台，莫德納預計下月開始送達，正努力爭取如期到貨。

雙北地區昨起升至第三級防疫警戒，要求餐飲業採實聯制或外帶為主，全國外送產業工會籌備會昨向指揮中心喊話，呼籲除定期協助外送員快篩外，也將外送人員納入優先施打疫苗名單。

華航董事長謝世謙表示，華航1000多名機師，目前接種AZ疫苗比率超過47%。一名華航空服員疑似打完AZ疫苗後出現眼中風，消息在內部群組和航空同業中傳開後，不少人臨陣退縮。謝世謙表示，這名空服員「視網膜腫脹」，是否與疫苗有關，要由醫師依專業判斷。

高雄、屏東及台東地區醫院已預約至6月，高雄榮總因預約滿額，下周一開始停止疫苗施打門診。台中自費疫苗預約到5月底，已全數額滿，無法再預約。

疫苗 台灣 陳時中

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