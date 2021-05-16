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雙北三級警戒卻照常上班上課 專家憂防疫破口

台灣新聞組／台北16日電
台灣本土疫情大爆發，但依然維持正常上班、上課，專家憂防疫出現破口。（本報資料照片）
台灣本土疫情大爆發，但依然維持正常上班、上課，專家憂防疫出現破口。（本報資料照片）

新冠肺炎本土疫情大爆發，行政院昨天舉行記者會宣布，台北市、新北市即日起至5月28日升級為第三級警戒，須遵守九大防疫指引，維持正常上班、上課，但民眾外出須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需公共場所，其餘公共場域關閉。

台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅表示，台北共同生活圈涵蓋區域大，卻維持上班上課，相信這是權衡之下的決定，但恐有防疫破口。但呂俊毅也說，封城等同全面停擺，影響非常大，也要考慮疫情熱區居民憂心染疫而到外地，移動過程中不慎傳播病毒。

另外，包括雙北在內，全國除了禁止進香團與遶境宗教活動，各寺廟及宗教相關場所，即日起至6月8日前，都暫時禁止進入參拜，民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，採實聯制、佩戴口罩參拜。

針對雙北疫情警戒進入第三級，蔡英文總統要求政府要用最大的防疫能量，最小干擾生活，守住這一波疫情。行政院發言人羅秉成表示，所謂停止室內五人以上，室外十人以上的聚會，是指家庭或社交上的聚會，上班、上課不在定義範圍，運作如常。政府機關在三級警戒也是維持正常運作。

教育部長潘文忠表示，補習班跟安親班會維持可開放，不過對補習班、安親班會採取更高規格的防疫要求，一旦沒辦法做到才會停止。

第三級警戒區域應額外關閉場所，包括展覽場、戲院、電影院、體育館、音樂廳、活動中心、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園等；此外也將關閉社區大學、樂齡學習中心、Ｋ書中心、社會教育機構，以及老人共餐活動中心等教育學習場所。

醫療體系應變上，將擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站、廣泛運用遠距醫療於門診病患、積極啟動專責應變醫院。全國應減少區域內流動。

大眾運輸部分，交通部長王國材說，雙北的運輸場站每小時清消一次，禁止飲食範圍將從車廂內擴大到候車區。目前大眾運輸不會使用實聯制度，但會對主要車站進行管理。

對防疫是否可能衝擊股匯市，蘇貞昌於記者會說，希望維持正常、如常地運作，防疫做得好，對經濟反而衝擊小。財政部次長阮清華表示，持續密切關注疫情影響及股市動態，若有必要，不排除召開國安基金臨時委員會，討論因應措施。

對於將新北市、台北市升級為防疫警戒三級，與雙北屬於共同生活圈的基隆市、桃園市維持二級警戒，衛福部長陳時中說明，主要是希望把二級警戒跟三級警戒區域區隔開來，把界線訂清楚，非必要不要跨區移動。

防疫 疫情 教育部

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