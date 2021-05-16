我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

萬華封區？陳時中：連14天破百例才達封城標準

台灣新聞組／台北16日電
台灣疫情升溫，台北市、新北市進入三級警戒，各區啟動消毒作業。（本報資料照片）
台灣疫情升溫，台北市、新北市進入三級警戒，各區啟動消毒作業。（本報資料照片）

針對台北市萬華區確診新冠病例持續增加，未來是否考慮封區？指揮中心指揮官陳時中說，會參考專家意見滾動式檢討。陳時中指出，第四級警戒人流管制，須連14天、每天平均增逾100例才達封城標準。

台北市長柯文哲也不認為現階段萬華有封區必要，他說，國外疫情失控是連口罩都不肯戴，台灣國民素質很高，應可度過這次難關。

行政院提升雙北地區疫情警戒至第三級，但與雙北屬於共同生活圈的基隆市、桃園市維持二級，新北市長侯友宜昨天向中央喊話，三級警戒應考量大台北生活圈，納入桃園、基隆、宜蘭，新北連四級區域封鎖都已做好準備。柯文哲認為，擴大管制是中央疫情指揮中心的判斷。

陳：就算一口氣關光光 疫情也不會完全停下來

陳時中說，防疫措施須根據各地疫情情況、滾動調整，即便一口氣關光光，疫情也不會完全停下來，對抗疫情需要時間。陳時中並表示，強度過強的防疫政策實施久了，可能產生抗疫疲乏、人民抵抗的狀況，一旦無法形成全民抗疫精神時，防疫就會失敗。防疫不只有強度，也要拿捏社會需求，避免對社會造成過大損害。

侯友宜昨日表示，中央評估雙北升到三級警戒，但不要忘記萬華擴大篩檢個案有些都是新北市，諾富特事件也可看出雙北跟桃園密不可分。侯友宜建議升級三級警戒把桃園、基隆、宜蘭納入，及早做準備，避免為時已晚。

各縣市自主提升至「準三級」

此外，侯友宜指出，如果出現高危險的疫情區域，一定會全部快篩，嚴格做好區塊管控，如果封不住，連動幾個社區甚至跨到縣市的時候，就該採取更強烈的第四級作為。

本土病例大爆發，除了雙北升格三級警戒，桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭縣、金門等縣市，先後宣布提升防疫警戒至「準三級」。至於離島的連江、金門和澎湖縣則發布「禁台令」，禁止公務人員至台灣本島出差。

桃園市長鄭文燦昨說，桃園升至準三級警戒，除了室內外聚會的人數限制部分採取實名制彈性作法，其他均比照雙北辦理。台南市長黃偉哲宣布，台南夜市全面禁止內用或邊走邊吃，一律改採外帶。

台中市包括夜市等23類場所暫停營業。而昨天出現六例本土病例的彰化縣，夜市全數停止營業，全面盤點觀光景點、公園遊憩區，不除排一律要求關閉。

疫情 防疫 陳時中

上一則

「比颱風過境還誇張」 疫情掀搶貨潮 掃空超市貨架

下一則

台民代爆確診病人沒病床 指揮中心要求全台醫院降載

延伸閱讀

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒

全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒
陳時中的神邏輯 困住陳時中

陳時中的神邏輯 困住陳時中
疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾