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防疫資優生破功 應廣設快篩站止血

記者 李樹人
疫情升溫，台北市升至第三級防疫警戒，萬華區快篩站持續有民眾前往篩檢，醫護人員落實消毒防疫工作。(中央社)
疫情升溫，台北市升至第三級防疫警戒，萬華區快篩站持續有民眾前往篩檢，醫護人員落實消毒防疫工作。(中央社)

過去一年多來，許多國家機場入境篩檢陸續發現「台灣輸入個案」，但指揮中心總以「疫調顯示，應為境外感染」回應。即使外界質疑，台灣顯然有許多未被發現的本土感染個案，最後都因一切「指揮中心說了算」，總被歸於境外感染。

疫情爆發一年多以來，指揮中心力求「＋0」，讓疫調出現浮動式標準，只求美化防疫數字，始終不願正視新冠病毒可能早在社區流竄，這一兩天感染者暴增，新增180名確診者，其中100多人感染源不明，頓時戳破「全球防疫資優生」假象，個別確診者疫調已不可行，如何減災減害，成為現階段防疫關鍵。

當感染人數眾多，釐清足跡、傳播鏈，以及匡列接觸者等防疫作為，參考價值驟降，指揮中心應透過廣篩找出可能的感染者，除在萬華設置快篩站，有必要擴至全台。就跟打地鼠遊戲一樣，哪個地方冒出感染源不明的個案，就應在附近設置快篩站，一棒敲下，動作明快，盡快找出無症狀感染者，讓社區感染盡速止血。

雙北地區已至第三級警戒，兩地單日就新增164例個案，超過百例感染源尚待釐清，可見病毒已深入社區，理應廣設快篩站，讓身體不適的民眾就近接受篩檢。

此外，不少感染者在診所多次就醫，最後轉至大醫院才確診，為此，指揮中心祭出萬元台幣獎勵措施，希望基層診所醫師提高警覺性，但成效有限，許多診所醫師不太想幫病人安排採檢，一旦篩出陽性個案，須歇業兩周，損失將是萬元獎勵金的數十倍。指揮中心應擬定配套措施，讓基層醫師積極投入防疫。

防疫 台灣 篩檢

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