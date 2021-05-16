新聞評論／中央地方聯手防疫 別再威權雙標又甩鍋

新冠疫情升溫，台北市與新北市升為第三級防疫警戒，零售市場隨即啟動人流管制、量測體溫、落實實聯制，並加強宣導保持社交距離。(中央社)

台灣新冠肺炎本土個案劇增，15日單日新增本土確診180人。連日來單日新增本土個案從16例、29例，快速跳升六倍達到180例，呈現多點大爆發；而且不只北北基宜淪陷，病例還擴及桃園、台中、彰化、台南和高雄。疫情 之迅猛，令人心驚。中央流行疫情指揮中心宣布雙北提升到第三級警戒，恐怕不足以圍堵疫情，應該慎重考量新北市長侯友宜「強烈建議」將桃園、基隆、宜蘭一起列入三級警戒的主張。

這波來勢凶猛的疫情，雖然多數與萬華茶藝館、新北獅子會和宜蘭遊藝場三大群聚有關，並與華航諾富特群聚密切相關，指揮中心也指幾起群聚的病毒基因序列相同，認定都是同一個序列英國變異株的相互傳播，但迄今仍有多例感染源不明。稍早雙北有關三級或準三級防疫 的討論，還曾引起口水戰。疫情指揮官陳時中先前雖然承認「現在有幾把火燒得很旺」，卻堅持防疫等級只到二級警戒，15日終於將雙北提升到第三級防疫。相對於地方的積極備戰，指揮中心不但公文跑不過病毒，心態也嫌保守。

陳時中說，疫情發生的地方，陽性篩檢 率偏高，原本是0.5%，現在幾個新北市、萬華的篩檢站達3%到10%不等。事實上，這次本土確診數字大爆發，除疫調匡列外，主要就是擴大篩檢的結果。像昨天180例中有43例與萬華茶藝館相關，明顯就是台北市緊急設置快篩站擴大篩檢出來的。看來病例還會繼續增加，如果沒有快速檢出，很難想像以萬華地緣及行業的複雜特性，疫情會怎樣在地下竄流蔓延。

但近期侯友宜已經多次向中央提議應針對高風險區域進行普篩，卻屢遭陳時中以「不要做沒目的性的普篩」回絕。而指揮中心卻又以萬華出入複雜為由，發送60萬個細胞簡訊提醒有疑慮的民眾到篩檢站做篩檢，等於還是採取了另一種形式的高風險區域普篩作法。可是這期間噴灑了多少政治口水，又浪費了多少防疫時間。曾經兢兢業業的「超前部署」，早不知丟哪了。

連日來疫情攪擾人心，最突兀的是行政院長蘇貞昌還跳出來擺權威，既罵人又甩鍋。在疫情發生變化，陳時中宣布提升疫情警戒到第二級之際，蘇貞昌臨時跑到指揮中心板臉要求全民：「大家該收心了！」但他豈不知道最該收心的就是政府！而當疫情急劇升高、病例開始爆發時，蘇貞昌又緊急新增視察桃園防疫旅館行程，直指這波本土疫情，是因為有人沒有做好指揮中心的防疫SOP；但他為什麼不先問問民進黨立委范雲和指揮中心有沒有遵守SOP？

蘇貞昌昨天說「這次的病毒源頭單一」，換言之，病毒源頭仍然指向華航諾富特群聚。但華航諾富特又是如何成為破口的？許多人懷疑，范雲召開協調會「強烈建議」機師檢疫放寬為「3＋11」後形成防疫破口；范雲否認施壓，指政策是專家專業決定。嚴格地說，立委遵守的是「陳情—施壓—甩鍋」問政SOP，至於背鍋的指揮中心專家們，只能棄舊換新的SOP了。

同樣是向中央政策建議，范雲的「強烈建議」，被網友形容為「3＋11=確診人數180」；侯友宜的「強烈建議」則屢被中央打槍。其實新冠肺炎的《防治及紓困振興特別條例》已經給政府特別是指揮中心從預算到政策的大量空白授權，以便在行政效能上收集中與及時之效。但防疫專業是無法壟斷的，中央與地方聯手防疫，別再搞威權、雙標又甩鍋。