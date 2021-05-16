北市萬華快篩站陽性率達10% 陳時中坦承難估計疫情高峰

雙北防疫警戒升高為三級，15日新增的180例本土確診案例，萬華最多，平常人聲鼎沸的華西街夜市也關閉，難得出現所有攤商都關門的空蕩蕩景象。(記者余承翰／攝影)

中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 曾說，疫情可望在年中見到曙光，未料出現社區感染，火燒得一發不可收拾，特別是昨天指揮中心公布萬華兩處篩檢 站結果，陽性率高達10%，雖僅限於萬華此一高風險區，但雙北民眾往來密集，兩地共660萬人口，若以10%的陽性率，恐有66萬人染疫。

專家指出，台灣防疫政策面臨重要分水嶺，防疫重點應從境外防堵，轉為境內減害。

本土確診案例快速飆升，兩天內確診案例瞬間增加六倍，加上面對的是英國變異株，傳播速度更快，不少人憂心今明兩天確診案例再破百、甚至呈等比級數增加，疫情恐一發不可收拾。指揮官陳時中說，這波疫情實在難以估計何時會到高峰，畢竟事件才剛剛開始兩到三天，用任何模組推估都沒辦法算得很準確。

台大兒童醫院院長黃立民表示，陽性率10%真的滿恐怖的，不過現在都是沒有症狀的民眾主動去篩檢，等於是把原本已經潛伏一到兩個月的確診者揪出來，避免傳播鏈再傳出去，此舉就像是在拆未爆彈。

他認為，多設置篩檢站就有機會可以把確診者的數目降低，不只萬華要設置，整個北北基宜桃都應該多設置，才有辦法讓這一波疫情趨緩。

前疾管局局長蘇益仁也表示，昨確診患者中有62人是萬華採檢站篩出來，這個數字很驚人，他也憂心是篩檢站採取抗原篩檢有偽陽性的問題，但若陽性率真的如此高，確實要憂心後續疫情走勢。

陳時中表示，目前很難估計疫情會到什麼時候，會請專家來協助評估。過去流行病學有許多模式可以推估疫情的發展趨勢，此次社區感染規模大，又是英國變異株，產生的影響不同，難用過去模組來推估，尤其事件現在才剛剛發生二、三天，相關模組都沒有辦法推估得很準。

指揮中心昨公布的新增案例分布狀況，以北市89例，其中51例集中在萬華區；新北市新增的75例，多集中板橋及新莊區；個案中有近半數為40歲至59歲、約三成為60歲以上族群。另外，昨天新增確診者中有四名學生，台北、新北各兩名。