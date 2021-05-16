我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

北市萬華快篩站陽性率達10% 陳時中坦承難估計疫情高峰

台灣新聞組╱台北16日電
雙北防疫警戒升高為三級，15日新增的180例本土確診案例，萬華最多，平常人聲鼎沸的華西街夜市也關閉，難得出現所有攤商都關門的空蕩蕩景象。(記者余承翰／攝影)
雙北防疫警戒升高為三級，15日新增的180例本土確診案例，萬華最多，平常人聲鼎沸的華西街夜市也關閉，難得出現所有攤商都關門的空蕩蕩景象。(記者余承翰／攝影)

中央疫情指揮中心指揮官陳時中曾說，疫情可望在年中見到曙光，未料出現社區感染，火燒得一發不可收拾，特別是昨天指揮中心公布萬華兩處篩檢站結果，陽性率高達10%，雖僅限於萬華此一高風險區，但雙北民眾往來密集，兩地共660萬人口，若以10%的陽性率，恐有66萬人染疫。

專家指出，台灣防疫政策面臨重要分水嶺，防疫重點應從境外防堵，轉為境內減害。

本土確診案例快速飆升，兩天內確診案例瞬間增加六倍，加上面對的是英國變異株，傳播速度更快，不少人憂心今明兩天確診案例再破百、甚至呈等比級數增加，疫情恐一發不可收拾。指揮官陳時中說，這波疫情實在難以估計何時會到高峰，畢竟事件才剛剛開始兩到三天，用任何模組推估都沒辦法算得很準確。

台大兒童醫院院長黃立民表示，陽性率10%真的滿恐怖的，不過現在都是沒有症狀的民眾主動去篩檢，等於是把原本已經潛伏一到兩個月的確診者揪出來，避免傳播鏈再傳出去，此舉就像是在拆未爆彈。

他認為，多設置篩檢站就有機會可以把確診者的數目降低，不只萬華要設置，整個北北基宜桃都應該多設置，才有辦法讓這一波疫情趨緩。

前疾管局局長蘇益仁也表示，昨確診患者中有62人是萬華採檢站篩出來，這個數字很驚人，他也憂心是篩檢站採取抗原篩檢有偽陽性的問題，但若陽性率真的如此高，確實要憂心後續疫情走勢。

陳時中表示，目前很難估計疫情會到什麼時候，會請專家來協助評估。過去流行病學有許多模式可以推估疫情的發展趨勢，此次社區感染規模大，又是英國變異株，產生的影響不同，難用過去模組來推估，尤其事件現在才剛剛發生二、三天，相關模組都沒有辦法推估得很準。

指揮中心昨公布的新增案例分布狀況，以北市89例，其中51例集中在萬華區；新北市新增的75例，多集中板橋及新莊區；個案中有近半數為40歲至59歲、約三成為60歲以上族群。另外，昨天新增確診者中有四名學生，台北、新北各兩名。

疫情 篩檢 陳時中

上一則

防疫資優生破功 應廣設快篩站止血

下一則

黑白集／南電北送不公平? 陳其邁撕裂台灣

延伸閱讀

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒

全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒
陳時中的神邏輯 困住陳時中

陳時中的神邏輯 困住陳時中
疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

熱門新聞

確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
台灣新冠肺炎本土病例14日大增180例，雙北警戒等級升至第三級，為期兩周。 路透

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

2021-05-15 15:31
搶貨排長龍 本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資。記者潘俊宏／攝影

台灣新增180例中最小4歲 萬華快篩站 每10人就1確診

2021-05-15 17:10
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾