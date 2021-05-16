彰化添6例…夫妻萬華賣葡萄 聚餐同桌家人全染疫

台中首度出現本土病例，逢甲商圈受疫情影響，遊客稀少。(記者黃仲裕／攝影)

疫情 指揮中心昨公布彰化縣新增六例、台中首例本土確診案例，其中，彰化五例與台中個案為一家人。葡萄盤商夫妻6日到台北萬華區賣葡萄，又在母親節 當天家族聚會，同桌兒女與媳婦共四人確診；另母女曾前往刮痧，一名民俗療法刮痧業者確診。彰化衛生局目前掌握超過20個地點、至少150名接觸者採檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，去年彰化發生白牌車司機確診個案也是過年聚餐，過去同桌吃飯傳染約50%，現在英國變種病毒 傳染率更高，這次同桌人確診率幾乎百分之百，防堵疫情擴散必須更大、更快。

葉彥伯說，58歲與55歲夫妻6日開貨車北上萬華區梧州街一帶送貨。因顧客都用LINE訂購，交貨地點約20處。母親節當天家族聚餐，住台中的次子及嫁到外鄉鎮的女兒回來一起用餐，因此染疫。

母親9日開始感到不舒服，女兒也出現症狀，兩人一起去刮痧，10日陸續到診所就醫。父親看到新聞報導萬華區確診個案攀升，要母女去採檢而確診，同住的父親與大兒子被匡列為採檢對象也確診。

確診女兒已出嫁，家中還有丈夫、公婆、小姑、祖母及三名就學的子女，昨天已進行採檢；次子住台中，成台中首例本土確診案例。

台中市衛生局長曾梓展說，這名29歲男性7日自龍井租屋處回彰化老家，13日出現症狀，目前在負壓隔離病房治療，共接觸14人，都已居家隔離，其中女友出現發燒症狀，一採陰，二採結果今天出爐。