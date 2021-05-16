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「比颱風過境還誇張」 疫情掀搶貨潮 掃空超市貨架

台灣新聞組／台北16日電
雙北15日宣布進入三級警戒，賣場湧入大批人潮搶購民生物資，民眾抱怨「比颱風過境還誇張」。（記者潘俊宏／攝影）
雙北15日宣布進入三級警戒，賣場湧入大批人潮搶購民生物資，民眾抱怨「比颱風過境還誇張」。（記者潘俊宏／攝影）

行政院15日宣布啟動第三級防疫，儘管府院皆高喊物資無虞，但全台仍湧現搶購朝，部分大賣場結帳人潮如貪食蛇般繞店一周，電商的罐頭、泡麵等物資紛紛售罄標出「補貨中」，藥局、藥妝店也祭出限購令，民眾抱怨「比颱風過境還誇張」。對於民眾搶物資，台北市長柯文哲反問，搶這麼多衛生紙要幹嘛？

本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資，排隊人龍宛如「貪...
本土案例暴增，許多民眾搶購酒精、口罩、衛生紙、泡麵、罐頭等物資，排隊人龍宛如「貪食蛇」。（記者潘俊宏／攝影）

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌均表示，防疫與民生物資非常足夠，加強防疫措施期間，賣場店家仍會照常營業與補貨，若非必要，不用急著搶購。農委會主委陳吉仲也說，保證農漁畜產品在未來六個月內百分百足夠，國人不必搶購囤積。經濟部盤點，目前國內衛生紙平均日產量約8萬箱，目前紙廠皆備有庫存；防疫酒精、泡麵、罐頭食品庫存量足以應付短期消費者需求。

不過，雙北防疫一升級，全聯、家樂福都被民眾擠得水洩不通，排隊人龍宛如「貪食蛇」。雖然購物現場正是小型群聚，但大家都擔心，「不來搶一點不安心」。

目前量販超市除了實施實聯制，也針對口罩、酒精、泡麵、罐頭、衛生紙、水等部分商品發出限購令。板橋的全聯走道擠滿採購和結帳人潮，消費者黃先生說，本來要買麵條、衛生紙等，但人實在太多，決定放棄改到傳統市場購買。

此外，雖然新竹縣市沒有確診案例，但指標逛街熱區的新竹巨城購物中心因受疫情影響，逛街人潮稀落，電影院、美食街都不見以往盛況，而巨城內的愛買則湧現搶購物資人潮，有網友形容「人多到像過年一樣」。林口的家樂福員工也說，三天前就有採買潮，這幾天也不斷補貨，但還是很快被買完。

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