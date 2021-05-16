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準備吃土…餐飲、婚紗業受重擊 銀翼餐廳董座：看到180確診血壓飆

台灣新聞組／台北16日電
雙北地區疫情警戒升至第三級，許多店家關閉內用區只提供外帶。（記者季相儒／攝影）
雙北地區疫情警戒升至第三級，許多店家關閉內用區只提供外帶。（記者季相儒／攝影）

疫情嚴峻，餐飲旅宿和婚紗業者衝擊最大，再爆退訂潮。有70年歷史的銀翼餐廳，好不容易重新開張，如今生意又直直落，15日晚餐時間剩下不到十名客人，店家正在考慮再休店半個月；疫情熱區的龍山寺周邊知名魷魚羹老店「兩喜號」，乾脆暫停營業。

「我看見本土180例，突然血壓飆高。」銀翼餐廳董事長黎利表示，這幾天訂位的客人幾乎都取消了，員工都比客人多，坐在這裡都沒工作，才想說做防疫便當，不然怎麼辦？目前在思考是否要休息半個月，如果順利就在6月1日再度開張，如果還是沒改善，就繼續休息。

台南市福樓餐廳平常周末都客滿，近日退訂電話接到手軟，用餐尖峰時段僅剩一桌客人，餐廳將推出宅配冷凍包。嘉義名店林聰明砂鍋魚頭負責人林聰明說，到店用餐客人銳減，預估外帶、網路訂購宅配將快速成長，已增加宅配包生產線。

去年疫情剛爆發時，許多新人索性連婚紗都不拍，婚紗業生意至少掉一成，不少業者自砍價格拉生意，如今疫情捲土重來，日子更難熬。與喜宴相關的產業還有婚禮攝影、婚禮主持人和新娘祕書，一名游姓婚禮主持人苦笑說，「準備迎接疫情來襲的吃土人生」。

知本溫泉富野飯店公關黃慶安說，5月中旬以後的團客訂房幾乎退光，損失慘重，政府應開始計畫補救方案。

對於旅行社掀起退團潮，交通部觀光局說，為減少跨區域間非必要活動，出團日在5月15日到28日，旅客欲取消行程解除契約，旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

疫情 血壓 觀光

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