國中會考首日 近百考生發燒3確診

國中會考15日登場，由於疫情持續升溫，考場工作人員都不敢大意，量體溫、戴口罩等措施全都來。（記者曾吉松／攝影）

由於疫情持續升溫，20萬多考生報考的國中教育會考受衝擊。教育部 採「防疫 從嚴、認定從寬」原則，只要考生身體不適並主動提出，或出現發燒、上呼吸道症狀，將安排在第二類試場應試，與一般考生區隔，試卷甚至要消毒後再彌封。據統計，15日會考第一天有98位考生因為發燒等因素被安排在第二備用試場應考。

今年全國逾20萬名考生分別在18個考區、225個考場應試，由於本土確診案例幾乎遍地開花，讓各考場如臨大敵，進考場前都要先量體溫，不少家長替孩子準備多個備用口罩 及消毒酒精，也有考生原本的平面醫用口罩替換成N95，加強防疫效果，試場內用餐也都有使用隔板。

有考生原先是向所屬國中訂便當，不過家長憂心群聚，親自到考場接送返家用餐後，再趕回考場，藉以降低群聚感染風險。

台北市某考區則有考生出現身體不適，腹瀉、體溫超過37度等狀況，後經詢問才發現是居住在萬華區，讓試務人員相當緊張，儘管隨後安排單獨在二類試場應考，但家長堅持要等考完才就醫，也讓外界憂恐成防疫破口。對此，教育部主秘廖興國表示，尊重考生及家長的決定，會將考生獨立一間試場，用最安全的方式應試。

截至15日晚6時，共133位考生被匡列，其中有三位確診，升學方式將專案處理。