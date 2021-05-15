陳時中的神邏輯 困住陳時中

中央疫情中心指揮官陳時中。(記者林澔一／攝影)

台灣本土確診案例爆不停，搞得人心惶惶。指揮官陳時中 發明了一套「安民心」的神邏輯，在複雜的疫情 中閃來閃去，極力避免疫情警戒提升到第三級。他的神邏輯雖然令人昏頭，卻完全止不住疫情擴大。

依照指揮中心定義，只要單周出現三起以上社區感染，防疫 就該進入第三級警戒。那天發生16人本土感染，陳時中差點就要宣布警戒三級，雙北也都說做好準備；誰料阿中臨時接到一通電話，他就髮夾彎了。他說，要再多出現一個群聚才算。

次日又新增105例本土，陳時中仍未宣布提升警戒。他面帶喜色說，蘆洲、羅東、萬華個案的「基因定序」和諾富特相同，應是同一源頭。蘆洲獅子會成員去過萬華，這個關連算是成立；但萬華茶藝館人員到過礁溪和宜蘭遊藝場，就要說羅東的一堆人感染源自於此，會不會太飛象過河？

用「基因定序」來取代真人連結，從任何角度看，都跳躍太遠，不符合科學。這是為了省自己的事，還是真的想循跡追病毒？14日一口氣新增29例，到處傳出確診，至少七例感染源不明，陳時中仍未宣布提升警戒。這些，恐怕無法推算到諾富特的源頭了吧！

防疫警戒的等級是陳時中訂的，他用奇怪的邏輯來鑽自己的制度漏洞，歪樓到不像話。若覺得當初訂太嚴，那就修一下吧！