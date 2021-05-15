全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒

全台單日暴增180確診，雙北宣布進入第三級警戒。圖為台北市萬華剝皮寮篩檢站，不少民眾排隊等候篩檢。（記者許正宏／攝影）

行政院長今天上午臨時舉行記者會。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，昨天單日就有180個本土確診案例與5個境外確診案例。有鑒於新北市、萬華等疫情熱區陽性的篩檢率都偏高，從原先的0.5％提升到3％到10％不等，因此雙北市警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩周。

陳時中宣布，雙北防疫 警戒從5月15日到5月28日升到三級，另外，關閉全國娛樂場所，宗教祭祀場所，全面禁止遶境、進香團。

陳時中表示，在疫情熱區風險提高的狀況下，現有的疫調防堵已經有所不足，要提升到社區警戒，具體措施包括全國休閒娛樂場所全面關閉、宗教部分，全面禁止進香團、遶境，其他部分也應該落實實名制及社交距離；中小學停止對外開放；社團一切交接活動也不准辦理。

陳時中說，雙北提高防疫等級的精神是要減少流動風險，減少聚會規模，強化防疫新生活，基於這些原則，呼籲民眾外出全程戴口罩，避免不必要移動，停止室內五人、室外十人以上聚會，有症狀一定要就醫採檢。陳時中指出，180人中有43例在萬華，並表示熱區的感染力確實發現與其他地方不同。

至於立法院是否停止開會，陳時中則表示，預期立法院會遵照相關管制辦法來開會，將尊重立法院的決定。

台北市長柯文哲上午表示，因應疫情變化，台北市宣布即刻起正式啟動「第三階段防疫計畫」，管控將再升級，目前柯文哲召集台北市全市有負壓隔離病房的醫院院長，召開醫療應變小組，下午統一記者會說明。

新北市政府表示，新北市長侯友宜目前正召開防疫應變會議，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合。