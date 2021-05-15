我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

全台單日暴增180確診 雙北驚進第三級警戒

台灣新聞組／台北15日電
全台單日暴增180確診，雙北宣布進入第三級警戒。圖為台北市萬華剝皮寮篩檢站，不少民眾排隊等候篩檢。（記者許正宏／攝影）
全台單日暴增180確診，雙北宣布進入第三級警戒。圖為台北市萬華剝皮寮篩檢站，不少民眾排隊等候篩檢。（記者許正宏／攝影）

行政院長今天上午臨時舉行記者會。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨天單日就有180個本土確診案例與5個境外確診案例。有鑒於新北市、萬華等疫情熱區陽性的篩檢率都偏高，從原先的0.5％提升到3％到10％不等，因此雙北市警戒等級從15日起到28日升級為第三級警戒，為期兩周。

陳時中宣布，雙北防疫警戒從5月15日到5月28日升到三級，另外，關閉全國娛樂場所，宗教祭祀場所，全面禁止遶境、進香團。

陳時中表示，在疫情熱區風險提高的狀況下，現有的疫調防堵已經有所不足，要提升到社區警戒，具體措施包括全國休閒娛樂場所全面關閉、宗教部分，全面禁止進香團、遶境，其他部分也應該落實實名制及社交距離；中小學停止對外開放；社團一切交接活動也不准辦理。

陳時中說，雙北提高防疫等級的精神是要減少流動風險，減少聚會規模，強化防疫新生活，基於這些原則，呼籲民眾外出全程戴口罩，避免不必要移動，停止室內五人、室外十人以上聚會，有症狀一定要就醫採檢。陳時中指出，180人中有43例在萬華，並表示熱區的感染力確實發現與其他地方不同。

至於立法院是否停止開會，陳時中則表示，預期立法院會遵照相關管制辦法來開會，將尊重立法院的決定。

台北市長柯文哲上午表示，因應疫情變化，台北市宣布即刻起正式啟動「第三階段防疫計畫」，管控將再升級，目前柯文哲召集台北市全市有負壓隔離病房的醫院院長，召開醫療應變小組，下午統一記者會說明。

新北市政府表示，新北市長侯友宜目前正召開防疫應變會議，即刻起也正式宣布新北市進入三級警戒，請市民朋友即刻起配合。

陳時中 防疫 疫情

上一則

513大停電是「人為疏失」 台電認賠4.7億

延伸閱讀

台單日新增180本土案例 擬推輕症10天解隔離新制

台單日新增180本土案例 擬推輕症10天解隔離新制
疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小

疫情升級衝擊台股匯市？蘇貞昌：防疫做得好經濟衝擊小
台疫苗需求大 陳時中：莫德納及國產疫苗供應時程不變

台疫苗需求大 陳時中：莫德納及國產疫苗供應時程不變
台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。本報資料照片

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

2021-05-14 23:14
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定