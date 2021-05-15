綠積極插旗媒體 親綠媒開超低價 台蘋提早收攤

發行18年的台灣蘋果日報宣布5月18日停刊，未來將集中資源發展蘋果新聞網。記者林伯東／攝影

壹傳媒昨天宣布創刊18年的台灣蘋果 日報紙本自下周2停刊，市場雖不意外，但時間點比預期還早，從原訂年底提早到5月。促成台蘋紙本停刊的最後一根麥桿是兩家親綠媒體先後開出超低收購價，最終讓壹傳媒創辦人黎智英 與高層決定收掉紙本。

台灣蘋果日報昨發布「給讀者的一封信」，宣布5月18日起停刊。信中指出，18年前，蘋果在台灣SARS疫情肆虐之際創刊，如今卻在新冠肺炎進入社區感染之時沉痛宣告停刊。回首18年，台灣蘋果以創新內容改變台灣媒體環境，今天卻也被媒體環境所改變，終致無法挽回頹勢。

台蘋停刊宣告引發震撼，市場、政壇傳聞不斷。前晚，某親綠電視台的大股東與高層在北市中正區一間米其林餐廳聚餐，宴席中的1個話題就是蘋果出售案。這家親綠電視台大股東提出收購台蘋，但被董事會否決，席間另一名該電視台的金主被問到有無收購意願時表示，「我不買我不懂的東西。」

這場餐會，宛如台蘋今年尋求買家的縮影。買方都跟綠營交好，也暗示蔡政府在背後想要幫台蘋找買家，雖然府院否認。兩家有意購買台蘋的團隊，一家跟壹傳媒簽訂備忘錄，另一家提報到董事會討論，看起來真的想買，但這兩個團隊對平面媒體很陌生，對報紙更完全外行。

兩家親綠電視台大股東開出的收購價都不到新台幣3億元，並要求台蘋在出售前必須精簡人事，也曾探詢是否可以不買平面，光買數位團隊。對台蘋來說，採訪部隊只有一組，同時供稿給報紙跟數位，要切割並不容易。買方還開出苛刻條件，要求壹傳媒負擔精簡員工的資遣費，以致最終破局。

參與收購過程的人士說，壹傳媒跟買方接觸時，就表達若無法順利出售，也會在年底前清算台蘋，黎智英已簽了授權書，「但沒想到這麼快」。該人士昨天說，台蘋主動收掉紙本並裁員，不論對降低虧損或增加賣相都有幫助，仍有買家有興趣，因為台蘋開價並不高。

據了解，從今年初以來，壹傳媒就積極想要出售台蘋，黎智英核心幕僚Mark Simon入境台灣，讓台蘋出售案一度成真，但媒體經營艱困，台蘋賣相比壹傳媒高層預期更差，開出的超低價更讓壹傳媒失望；Mark Simon日前離境，預告台蘋出售案觸礁，前途岌岌可危。台蘋紙本18年的風光，最終在低迷的出售價格中熄燈，凸顯媒體經營不易的現實，也滿布綠營積極插旗媒體的烏雲。