新聞眼／不該讓「胖手指」員工1人扛責
四年前的八一五大停電才剛淡出大眾記憶，五一三大停電再次喚起台灣社會對供電的不信任，雖然影響的機組不同，但原因和上次一樣，又是人為疏失，一個「舉手之錯」影響了整座電廠，而飽受無預警停電的商家與民眾都想不透，為何「開錯開關」這種「低級錯誤」，會發生在技術要求極高的電力工作上，又為什麼沒有防呆機制？
無論是操作設備、或預測發電量，發生在人身上的錯誤，必有管理與流程上的責任。但相較八一五大停電後，經濟部前部長李世光乾脆請辭，經濟部長王美花昨卻說，對任何人的去留都「沒有放在心上」，甚至再組成一個「電網強化改善小組」當召集人，為自己「添加一個職位」的做法，令人瞠目結舌。
尤其王美花還說，會「記取教訓來改善」，但明明已有八一五經驗在前，台灣電力供應也非「草創時期」，準備迎接新能源時代的台灣，到底要記取哪些教訓？又要記多少次才會真的改善？
雪崩時沒有一片雪花是無辜的，五一三大停電原因是令人難以想像的「低級錯誤」，但這難道會是「胖手指」(Fat-finger error，指失誤)員工一人擔責嗎？對於電力設備測試流程，沒有更多風險概念的管理者，以及將備轉容量率當兒戲，只會一直為「不缺電」背書的領頭人物，若都不必為重大供電事故扛責，還要有什麼天大的事發生，才能讓這些人負責？
電力供應的重要性，全民都能感受到，和新冠肺炎疫情帶來的惶恐甚至不相上下。這次，經濟部該如何讓民眾第二次信任台灣的能源沒有問題，在咎責態度上，必須更加嚴肅、負責。
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