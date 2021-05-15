新聞眼／不該讓「胖手指」員工1人扛責

34--五一三全台大停電主因是因為高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，圖為路北高壓變電所技術人員正在檢修。(記者劉學聖／攝影)

四年前的八一五大停電才剛淡出大眾記憶，五一三大停電再次喚起台灣 社會對供電的不信任，雖然影響的機組不同，但原因和上次一樣，又是人為疏失，一個「舉手之錯」影響了整座電廠，而飽受無預警停電的商家與民眾都想不透，為何「開錯開關」這種「低級錯誤」，會發生在技術要求極高的電力工作上，又為什麼沒有防呆機制？

無論是操作設備、或預測發電量，發生在人身上的錯誤，必有管理與流程上的責任。但相較八一五大停電後，經濟部前部長李世光乾脆請辭，經濟部長王美花昨卻說，對任何人的去留都「沒有放在心上」，甚至再組成一個「電網強化改善小組」當召集人，為自己「添加一個職位」的做法，令人瞠目結舌。

尤其王美花還說，會「記取教訓來改善」，但明明已有八一五經驗在前，台灣電力供應也非「草創時期」，準備迎接新能源時代的台灣，到底要記取哪些教訓？又要記多少次才會真的改善？

雪崩時沒有一片雪花是無辜的，五一三大停電原因是令人難以想像的「低級錯誤」，但這難道會是「胖手指」(Fat-finger error，指失誤)員工一人擔責嗎？對於電力設備測試流程，沒有更多風險概念的管理者，以及將備轉容量率當兒戲，只會一直為「不缺電」背書的領頭人物，若都不必為重大供電事故扛責，還要有什麼天大的事發生，才能讓這些人負責？

電力供應的重要性，全民都能感受到，和新冠肺炎疫情 帶來的惶恐甚至不相上下。這次，經濟部該如何讓民眾第二次信任台灣的能源沒有問題，在咎責態度上，必須更加嚴肅、負責。