513大停電是「人為疏失」 台電認賠4.7億

全台大停電影響400萬戶，經濟部長王美花（中）14日率次長曾文生（左二）及台電人員向社會大眾鞠躬致歉。(中央社)

五一三大停電事故肇因於人為疏失！經濟部長王美花昨天公布初步調查，由於台電工作人員測試操作錯誤，開啟了錯誤的匯流排隔離開關，才導致停電事件。王美花表示，台電董事長楊偉甫已自請處分，經濟部將先完成調查，再釐清責任；行政院官員表示，院長蘇貞昌在記者會前便聽取報告，要求經濟部究明原因、釐清責任。

王美花未正面回應前天是否第一時間就掌握人為疏失，僅說昨天台電、國營會及電力專家到現場調查，才證實屬於人員疏失。至於部長個人有無責任？王美花沒有直接回應，只說善後優先，目前沒有心思在上面。

王美花表示，楊偉甫已自請處分，不過「不管是台電董事長或我個人，都沒有把這件事情（人事處分）放在心上」，現階段重心是將工作做好。她指出，希望完整事件報告周日前出爐，再處理責任釐清部分。

台電也表示，共有工商業用戶6300戶、一般住家415萬戶遭輪流停電5小時，將以電費打折方式賠償，總計約4.7億台幣(約1600萬美元)。

王美花指出，前晚復電後，漏夜啟動事故調查，昨天一早由國營會帶外部電力電網專家到現場，初步了解事故原因，由於高雄路竹路北超高壓變電所要配合興達電廠新機組輸送電力需要，進行輸送線路容量擴充工程，當天進行竣工檢查與測試時，台電員工本來應該開啟編號3542隔離開關，卻誤操作成3541號隔離開關，造成匯流排故障、電壓驟降，讓興達電廠自動跳機。

據中國 時報報導，據了解，誤按這顆開關的是一位台電綜合研究所員工，在進行試驗工作時肇禍。不過整個工程是由中興電工負責，流程應設有防錯機制，為何沒發生作用？中興的責任也正在調查中。

在電網事故之外，外界也質疑，事故發生時備轉容量為10.01%，不應該興達電廠跳機就造成全台大停電。經濟部說明，因為用電量超乎預期、光電與風電發電量不如預期，以及水力發電因旱情無法上場救援等原因，讓停電時間高達5.5小時。王美花坦言，計算備轉容量率應該要更精確。