本土再增15例 北市和平醫院2住院病患確診

北市聯醫和平院區13日晚確診兩個案，初步研判與萬華茶藝館群聚有關，院區晚間緊急消毒，門急診降載。（記者曾吉松／攝影）

本土群聚感染風暴持續擴大，昨天下午指揮中心發布新增13例，其中九例為案1203指標個案（前獅子會長）的接觸者，連同前天的十例，該個案已傳給19人；四例與萬華茶室群聚事件相關，其中三例分別於當地不同茶藝館工作。

不料昨晚指揮中心突然又公布兩例確診訊息，一男一女兩名住院病患，均為60多歲，5月9日至北市聯醫和平院區急診就醫，醫護人員詢問風險區域，發現異常，轉負壓隔離病房，通報採檢，昨晚確診，初步匡列42名工作人員；擔心引發院內感染，兩個案入住病房，暫停轉出及轉入，該院急（門）診營運降載，全面清消。

「現在台灣最高風險的區域就是萬華，可能病例快要滿出來。」感染專家黃立民說，感覺萬華快要爆出大問題，民眾沒事，最好少去。

本土感染連環爆，指揮中心公布相關病毒基因定序，案1203、宜蘭遊藝場指標個案（案1202）兩人病毒基因序列和華航諾富特事件確診者主要病毒株一致，均為英國變異株，顯示可能有相同的傳播鏈，錯綜複雜的群聚感染事件有了脈絡可循。

為此，衛福部長陳時中 昨出席衛環委員會接受媒體訪問時，神情平和許多，他說，前天疫情 相對混亂，確實是「近日可能升級為第三級」，經過一天疫調以及病毒基因定序後，距離升第三級又更遠一點，當然離封城，又更遠了。

近日多起確診者與萬華有關，該區環境複雜，交叉感染可能性增高，副指揮官陳宗彥前晚特別到萬華了解當地狀況，與警方、防疫醫師、台北市政府討論後，擬定三大防堵政策。

首先匡列出高風險範圍，以三水街為主軸，分別向東南西北匡列，希望釐清疫情。其次，昨天下午2時，指揮中心發布60萬則細胞簡訊，對象為4月15日至5月12日曾經出沒在此高風險區域者，陳時中提醒，接到簡訊的民眾務必提高警覺，如身體不適，應主動就醫，並告知醫師活動史，接受評估、採檢。

第三為在此高風險區設置篩檢 站，這是首度因疫情所需，在社區設置篩檢站。