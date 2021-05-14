新增案例足跡遍及13縣市 史上最複雜

台北市環保局清潔人員兵分12路，同時對萬華區的茶藝館進行「清消」作業。（記者黃義書／攝影）

新北市五股獅子會、萬華茶藝館群聚事件再擴大，昨天新增15個本土案例，指揮中心公布疫情爆發以來最複雜的確診者足跡，遍及基隆、宜蘭、雙北、新竹、桃園、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄等逾13縣市及各場域；指揮官陳時中 表示，新增案例基本上都和萬華進出有關，個案間脈絡串連已有眉目。

萬華區茶藝館群聚昨新增六相關個案，初判與五股獅子會前會長有關。台北市長柯文哲昨天下令，萬華警分局列管的172家茶藝館，今起停業三天，完成環境消毒後再提復業申請。有議員質疑新北八大行業暫停營業，台北繼續營業會不會成為防疫 破口？副市長黃珊珊表示「管比關重要」。

北市府也啟動快篩機制，相關高風險區有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀者，可於當地指定醫院快篩。社會局也關懷街友，輔導轉至收容所暫居。

指揮中心昨天指出，分析確診者病毒基因定序，初步釐清前獅子會長群聚與宜蘭遊藝場群聚關聯性。疫調發現，前獅子會長曾於5月4日到萬華某茶藝館消費，接觸者包括確診女員工；萬華茶藝館群聚個案中有人於5月9日去過八人確診的羅東「銀河百家樂」，也有人造訪宜蘭市「大地球」遊藝場、宜蘭礁溪「巨城電玩」。

指揮中心試圖以病毒基因定序釐清感染源，但台灣 感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，病毒基因序列一樣並不代表就是同一起感染事件，必須看定序病毒基因長短，指揮中心沒交代這部分。他說，現階段病毒已在社區擴散，已屬傳播後期，串接不同事件間的關係已無意義，應盡量找出感染者，加強社區防疫管理，醫療院所也應提高警覺、加強篩檢，不要讓輕症或無症狀感染者引發院內感染。

由於諾富特旅館確診員工曾在4月20日搭火車到宜蘭，29日發病、30日確診，是否該個案將病毒傳到宜蘭？陳時中說「這確實是調查重點」，現在足跡眾多，關聯性也讓人警覺，而「銀河百家樂」是連鎖企業，無法排除員工交叉傳染。