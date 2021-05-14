觀察站／拆解列案「遠離三級警戒」 指揮中心別再鴕鳥

左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、 醫療應變組副組長羅一鈞。（記者邱宜君／攝影）

連續三天爆出本土個案，累積36例群聚個案，疫情 就像氣炸鍋一樣，隨時可能炸開。指揮中心憋了兩天，13日顯得氣定神閒，原來已經透過足跡及病毒基因序列串起個案。「距離第三級警戒更遠了」彷彿扳回一城保住顏面，但防疫 如同作戰，應提早規畫因應作為，一旦警戒升級，全民均能做好心理準備。

台灣 疫情處於險峻關鍵時刻，全民擔心升至第三級警戒，在辦公、生活採買、交通移動等，應如何因應。但政府高層卻一問三不知，衛福部次長薛次元日前在立院表示，「還沒辦法確定，要在會議裡決定」。

政府明顯毫無準備，難以面對第三級警戒的衝擊，指揮中心硬將12日的16例本土個案畫分為兩起群聚及三例不明感染源，如此一來便不符警戒升級標準。

13日公布的個案中，萬華茶藝館也出現群聚，連同宜蘭遊藝場、新北獅子會，已符合一周三起社區感染的條件，指揮中心卻「努力」地以「群聚事件病毒序列相同」、「個案曾經觸及的足跡」等理由，再次強調不符升級條件，而且「距離更遠了」。

本土病例暴增，學校停課造成人心惶惶，指揮中心別再「鴕鳥」，應直視此刻的危機，透過廣泛篩檢找出潛在個案，避免漏放病人，造成院內感染，同時也要告訴民眾如何因應，這才是當務之急。