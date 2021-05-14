前獅子會長1傳19 曾赴茶藝館有「人與人連結」

中央流行疫情指揮官陳時中證實案1203染疫案與萬華茶藝館有關，並指雙方有「人與人的連結」。（記者林澔一／攝影）

台灣 本土群聚感染風暴愈演愈烈，指標個案案1203（前獅子會長）一人傳染給19人。中央流行疫情指揮官陳時中 證實案1203染疫案與萬華茶藝館有關，並指雙方有「人與人的連結」。

衛福部次長石崇良昨天表示，案1203曾經到過萬華確診個案的茶藝館，進行人與人的接觸，因此在疫調上可以勾稽起來。石崇良說，案1203曾到萬華茶藝館，與茶藝館的人員接觸，其中就包含確診的女茶藝館員工。該案進入茶藝館的時間，全程未戴口罩，傳染途徑應該是飛沫以及接觸傳染，他不確定在接觸過程中是摸到手還是有其他的接觸。

石崇良表示，基隆重症婦人、萬華兩起不明感染源個案確診的時間比較後面，因此病毒基因定序尚未完成，目前已經完成的是蘆洲與宜蘭的群聚病毒基因定序，結果是與諾富特群聚事件的主要流行病毒株完全相同。而經過疫調之後，發現蘆洲獅子會群聚個案，曾到過確診者的萬華茶藝館，後續將會待基因定序確認。

此外，前天公布有10名前獅子會長親友染疫，有消息傳出，其中一名確診者是五股某里長，在6日與前獅子會長餐敘，9日還舉辦百人母親節 活動，現場還有議員出席。

由於里長染疫時，正值母親節，民眾擔心，他在這段期間參加了許多活動，影響層面恐比一般人還要大。