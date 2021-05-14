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全台513大停電 影響400萬戶 經部：我們應付不來

台灣新聞組╱台北14日電
因高雄路北超高壓變電所故障造成興達電廠四部機組停機，全台13日下午起分區停電，汐止街頭出現隔一條馬路一邊有電一邊停電的狀況，商家抱怨，一個晚上停三次電是要怎麼做生意。(記者陳易辰/攝影)
因高雄路北超高壓變電所故障造成興達電廠四部機組停機，全台13日下午起分區停電，汐止街頭出現隔一條馬路一邊有電一邊停電的狀況，商家抱怨，一個晚上停三次電是要怎麼做生意。(記者陳易辰/攝影)

513全台大停電讓缺電恐慌再現！高雄路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠跳機，昨天下午各地陸續發生無預警停電；台電下午3時起執行緊急分區輪流停電，全台約400萬戶大停電，影響超過千萬戶次，直到晚間8時才恢復供電。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都出面表達歉意，經濟部長王美花則與台電一同向社會大眾鞠躬致歉，設備故障原因與相關究責，將在釐清後討論。蔡英文昨晚舉行臨時記者會，她說，因電網事故，造成部分機組停機，導致全台許多地方停電，「我要在此向國人表達歉意」。

蘇貞昌在臉書上說，台灣整體供電足夠，備轉容量率達到10%，但由於變電所匯流排故障，興達電廠發的電無法輸往系統，導致四部機組停機。台電為了確保電網安全，採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，導致許多用戶必須分區供電；台電也說明，「這次停電並不是因為缺電，發電機組沒有問題」。

經濟部與台電皆強調「不缺電」，為何出現這麼長時間的分區停電？經濟部次長曾文生表示，光電與風電的預測發電量差距、水力發電無法支援，兩項就各影響備轉容量率的5%，可以說「最壞狀況疊加在一起」，當最糟情況發生時，「我們可能真的應付不來」。

全台約400萬戶大停電，台電官網也被塞爆難以連線，不久手機收到國家級預警簡訊，才知是興達電廠停機釀禍。許多民眾搭電梯半途受困，消防署統計截至昨晚8時39分結報，全台各縣市受理電梯受困案件多達562件，共救出725人。

台電表示，本次受到影響的用電戶將按照台電營業規章，以電費減免方式辦理賠償；據了解，按照過去815大停電方式，當時造成592多萬戶約5小時停電，總計賠償3.6億元台幣，昨停電則影響400萬戶，停電約5小時又23分鐘，估算恐賠償超過2億元。

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