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新聞眼／4壞狀況相疊 蔡英文不敢說的停電真相

記者 王茂臻
興達電廠跳機全台大停電，總統蔡英文發表談話先致歉。(中央社)
興達電廠跳機全台大停電，總統蔡英文發表談話先致歉。(中央社)

一個很簡單的算數：367萬瓩是不是大於220萬瓩？台灣13日在不到四年內再度出現全台大停電，蔡英文總統與經濟部長王美花先後道歉，但兩人均強調同一件事：「台灣沒有缺電，出問題的是電網而不是電廠」。

513供電備轉容量367萬瓩，亦即有這麼多的供電餘裕，而路竹超高壓變電所故障影響興達電廠的供電量是220萬瓩，如果我們相信367萬大於220萬，為何還會出現長達5小時的全台分區停電？為何蔡政府會口徑一致說沒有缺電？

真相只有一個，經濟部次長曾文生說出答案：「所有最壞的狀況疊在一起，我們可能應付不來。」

最壞情況是哪些？首先是台電預測本月最高用電是3500萬瓩，但近日天氣炎熱加上景氣轉好，昨天尖峰用電3670萬瓩，兩者差距170萬瓩，已是兩部大型火力機組的發電量。其次，台電依據上述預估排定各機組歲修，好讓這些機組在7月用電高峰來臨前加入供電，但當5月用電也偏高，之前的樂觀預估就成為台電噩夢。

第三個壞是今年缺水，在擔心影響供水情況下，台電的水力發電減少80萬瓩。第四個壞是前幾年外界就警告再生能源的調度彈性低，13日太陽能與風力發電實際發電量比台電預估少了50萬瓩。

蔡政府非核速度過快，仰賴綠能的進程太冒進，對用電成長的預估太保守；外界示警在過去幾年不斷被提出，國際媒體如彭博的總結是，「台灣讓自己脆弱。」

對於這些質疑，蔡總統說，不要質疑政府推動能源轉型的決心，政府一定可以兼顧供電安全、減碳與電價。她還說，政府從電力的最低點開始努力，「現在台灣不缺電，不只是一句話，而是一個不必爭辯的事實」。

與其爭辯缺不缺電、擁核或非核議題，蔡政府要想一想，為何台灣的能源轉型，會走到連經濟部官員都承認應付不來的地步？

台灣 綠能 減碳

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