台513限電之亂 綠盟：電網不改 蓋再多電廠都出包

台北市萬華區13日晚間陷入黑暗，有民眾剪髮到一半，只能靠店家和家人幫忙打燈完成。(記者林澔一／攝影)

興達電廠昨跳機，引爆「限電之亂」。國民黨 前主席朱立倫質疑，台電昨備轉容量率顯示10.01%，「亮綠燈」標示供電充裕，興達電廠發電量僅占全台總量3.88%，為何機組一故障就全台跳電？民進黨立委洪申翰說，絕對不是缺電，這次停電為後端的輸電和配電問題造成，就算核四正常運轉，也無法解決因電網故障引發的停電。

國民黨立院黨團書記長鄭麗文質疑，一個高雄興達電廠故障，竟造成全台大停電，蔡英文總統必須解釋為何電廠頻頻出包？缺水、缺電、缺疫苗，有政府真的會做事嗎？朱立倫說，從疫情、水到電都凸顯台灣 的脆弱性，蔡政府若只靠台灣價值、用愛發電，會置台灣產業及民生安全於險境。

「跳電跟缺電是兩回事」，時代力量立委陳椒華說，此次跳電應是台電管理問題，無關重啟核四、藻礁公投 等議題。民眾黨立委賴香伶說，接下來又是用電高峰期，台電應檢討改善區域用電分配、輸電等問題。

核四公投領銜人黃士修說，昨跳機20分鐘後台電官網還顯示備轉容量超過10%，卻還要全台限電，他質疑台電資料騙人，加上這兩天才剛公布的全台電力供需報告，一堆數字說不清楚，「從頭到尾都在造假」。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，四年前的815大停電是人為疏失，昨天則是因為超高壓變電所匯流排故障造成機組跳脫，兩次都跟電網管理問題有關，無論電力備轉容量多少都可能跳電，跟電力充足與否無關，即使備轉容量很高，但輸配電品質沒有改進，興建再多發電廠仍會出包。