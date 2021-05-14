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新聞評論／總統失格 官員失職 口水幫不了台灣

聯合報社論
台灣遭多重危機夾擊，政府各種應對表現卻越來越心虛。圖為蔡英文總統14日於中常會發表談話，鞏固民眾防疫信心。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)
台灣遭多重危機夾擊，政府各種應對表現卻越來越心虛。圖為蔡英文總統14日於中常會發表談話，鞏固民眾防疫信心。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)

新冠疫情如野火燎原，影響所及，台股爆巨量重挫，許多夜市餐廳生意慘澹，藝文、體育活動被迫停辦，損失不可計數。遇到這樣的多重危機夾擊，蔡總統昨天召開國安會議，未及作出指示，又爆發全台大停電，造成人心不安。問題在，諸多感染源不明的本土案例到處爆發，指揮中心卻刻意要淡化疫情，以避免警戒提升到三級。這樣的手法，一般民眾都能看出，政府其實表現得越來越心虛。

從最近民進黨的染黑風暴，到多處員警的欺善怕惡，以至進口萊豬利用加工「洗產地」進入軍中伙房，在在顯示政治風氣的惡化與行政體系的偽善脫序，已到了無法忽視的地步。在這樣的大氛圍下，華航機師疫情引出多個不明來源的社區感染，都是長期散漫積習的大爆發，並不令人意外。直到現在，陳時中仍「惜篩如金」，說沒有目的的普篩會使疫調防堵能力變弱；他是否擔心一旦擴大篩檢，會出現更多疫情的真相？

陳時中的態度，其來有自。去年他掌兵符擔任防疫指揮官後，蔡政府即為他打造了「順時中」的鐵布衫，外界任何不同意見皆可阻擋在外。其後，民進黨看中他的高人氣及堅定的「反中」立場，企圖培養他參選台北市長，一味呵護。在這種情況下，陳時中的心思也就越飄越遠，行事越來越政治化。但如果不尊重科學，不尊重專業意見，台灣的防疫破口將越補越大，並嚴重拖累民間的正常經濟活動。

與此同時，人們也看到府院面對此事的態度，是失格而欠缺真誠的。11日傳出七例本土感染因而提升為二級防疫警戒時，蔡總統卻在第一時間，於臉書宣傳「反公投」，要求人民投下「四個不同意」，其後才提到疫情。當初，民進黨如何宣揚公投代表「人民的意志」，沒有任何妥協餘地；而今，蔡英文卻在教人民「反公投」，企圖率先帶領風向。做為領導者，她的施政先後順序，顯示是政治先於防疫。

不僅如此，在次日台灣本土疫情擴大為16例時，蔡英文卻選擇在民進黨中常會上以黨主席身分發表談話，呼籲國人不要恐慌，並稱疫苗會「陸續到位」。這種表現，再次顯示了她的「黨政不分」。防疫是國家大政，疫情遭逢重大挑戰，蔡英文當然應該以「總統」的立場對國民發言；但她卻草率地用「黨主席」身分在黨中央講話，並由黨發言人代為宣達，這是失格的表現。在先前的北投之亂，蔡英文即表現出民進黨形象優先、警紀其次的偏差選擇；如今面對疫情，她仍把黨政的優先次序倒錯。在她心中，到底是總統角色重要，還是主席角色重要？

上有不在乎失格的總統，政府就有不在乎失職失信的官員。陳時中說出的話，已經漸漸圓不了他先前誇過的海口，但他仍依然不改，難道是看準這樣的政治風向？除了堅決不肯擴大篩檢，他說過多次應該到貨或到手的疫苗，卻一再跳票；他鐵面要求地方配合行事，自己卻屢屢對基層隱瞞重要訊息；他要求民眾遵守指揮中心規範行事，私下卻對特殊群體擅開小門，給予特殊待遇。閣揆蘇貞昌則更誇張，除不斷自詡「國家隊」的功績了得，遇到疫情大爆發，卻只會板著臉要求民眾「收心」，守住「亂世福地」；彷彿疫情的機關，全在他的唇舌說唱之間。

台灣目前接種新冠疫苗的人數，不到人口數的0.5％，落在全球末段班。蔡政府加點油吧，多噴口水並無助益。

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