陳時中5小時急轉彎：疫苗由中央統一採購

衛服部長陳時中五小時政策急轉彎。(記者胡經周／攝影)

疫情 延燒，人心惶惶，疫苗 接種數「嚇出」新高，前天單日接種數逼近1萬7000人。衛福部長陳時中 連續兩天在立法院表示，只要合法合規，並向指揮中心申請，地方政府可自行採購疫苗。此話一出，讓不少地方政府躍躍欲試。不過，相隔不到5小時，陳時中於疫情記者會中說，「避免混亂，疫苗仍由中央統一採購。」

指揮中心鬆口地方政府可委請藥商採購國際疫苗，不少縣市表達願意自行採購，但政策閃電收回，改統一由中央採購；外界批評，疫情升級中央政策卻如兒戲，指揮中心在疫苗採購一事上，毫無邏輯，堅持「一把抓」，難不成擔心縣市首長在短時間順利洽購其他更好的疫苗，且能更早到貨，讓政府顏面無光。

面對地方政府自行購買疫苗的議題，陳時中前天與昨天搬出藥事法的規定說明，強調目前僅有藥商才有資格進口藥品或是疫苗，任何進口都需要向中央先申請。陳時中強調，這些細節及申請方法，法規上面都講得很清楚，特別是執行公務的單位，應該要更清楚才是。暗批台北市長柯文哲未進入狀況。

陳時中昨上午話說得肯定，但下午疫情記者會則推翻原先說法。陳表示，新冠肺炎是一個重大傳染病，顧及國家整體防疫與國民健康，且疫苗採購、政策與防疫資源，屬國際政治與國家安全層次，指揮中心成立時，整體規畫防疫，疫苗是重要一環，儘管現在法律有解釋空間，但疫苗進口與製造核准權限本來就在中央，希望由中央統籌，才不會使疫苗接種政策混亂。

對於地方政府能否自購疫苗，雖然陳時中一日兩說法，出現髮夾彎，但包括台中、台南市都表示，若買得到，願意購買。

台北市長柯文哲昨再嗆陳時中，指疫苗採購還是應由中央統籌、統發。