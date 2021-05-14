我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

羅德島州安靜社區爆該市最大槍擊案 九人受傷

陳時中5小時急轉彎：疫苗由中央統一採購

台灣新聞組╱綜合14日電
衛服部長陳時中五小時政策急轉彎。(記者胡經周／攝影)
衛服部長陳時中五小時政策急轉彎。(記者胡經周／攝影)

疫情延燒，人心惶惶，疫苗接種數「嚇出」新高，前天單日接種數逼近1萬7000人。衛福部長陳時中連續兩天在立法院表示，只要合法合規，並向指揮中心申請，地方政府可自行採購疫苗。此話一出，讓不少地方政府躍躍欲試。不過，相隔不到5小時，陳時中於疫情記者會中說，「避免混亂，疫苗仍由中央統一採購。」

指揮中心鬆口地方政府可委請藥商採購國際疫苗，不少縣市表達願意自行採購，但政策閃電收回，改統一由中央採購；外界批評，疫情升級中央政策卻如兒戲，指揮中心在疫苗採購一事上，毫無邏輯，堅持「一把抓」，難不成擔心縣市首長在短時間順利洽購其他更好的疫苗，且能更早到貨，讓政府顏面無光。

面對地方政府自行購買疫苗的議題，陳時中前天與昨天搬出藥事法的規定說明，強調目前僅有藥商才有資格進口藥品或是疫苗，任何進口都需要向中央先申請。陳時中強調，這些細節及申請方法，法規上面都講得很清楚，特別是執行公務的單位，應該要更清楚才是。暗批台北市長柯文哲未進入狀況。

陳時中昨上午話說得肯定，但下午疫情記者會則推翻原先說法。陳表示，新冠肺炎是一個重大傳染病，顧及國家整體防疫與國民健康，且疫苗採購、政策與防疫資源，屬國際政治與國家安全層次，指揮中心成立時，整體規畫防疫，疫苗是重要一環，儘管現在法律有解釋空間，但疫苗進口與製造核准權限本來就在中央，希望由中央統籌，才不會使疫苗接種政策混亂。

對於地方政府能否自購疫苗，雖然陳時中一日兩說法，出現髮夾彎，但包括台中、台南市都表示，若買得到，願意購買。

台北市長柯文哲昨再嗆陳時中，指疫苗採購還是應由中央統籌、統發。

疫苗 陳時中 疫情

上一則

新聞評論／總統失格 官員失職 口水幫不了台灣

下一則

蔡英文召開國安會議：首波國產疫苗7月供應

延伸閱讀

台13日新增13本土病例 多與出入萬華地區相關

台13日新增13本土病例 多與出入萬華地區相關
1天+16例 社區感染大爆發 陳時中：不明感染源找到關聯

1天+16例 社區感染大爆發 陳時中：不明感染源找到關聯
陳時中宣布地方可自購疫苗 柯P轟不負責任：要就早講

陳時中宣布地方可自購疫苗 柯P轟不負責任：要就早講

台新增25例確診 13例是本土病例

台新增25例確診 13例是本土病例

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
衛福部長陳時中（右）12日上午到立法院衛環委員會，專題報告並備詢。(記者蘇健忠／攝影)

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

2021-05-12 00:16
薛楷莉（右）與外婆感情深厚。圖／薛楷莉提供

前主播薛楷莉轉戰護理師 搶救外婆畫面曝光

2021-05-11 11:08
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。（記者邱宜君／攝影）

台灣暴增16本土案例 3級警戒箭在弦上

2021-05-12 02:35
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案