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蔡英文召開國安會議：首波國產疫苗7月供應

台灣新聞組╱台北14日電
蔡英文總統13日在總統府內舉行國安高層會議。(圖：總統府提供)
蔡英文總統13日在總統府內舉行國安高層會議。(圖：總統府提供)

台灣疫情嚴峻，蔡英文總統昨天在總統府內舉行國安高層會議，也是去年起第三次針對疫情召開，會後針對疫情、疫苗、民生物資及經濟面向等發表談話，她表示，台灣向國外訂購的疫苗，6月後就會進入分批交貨，另預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。

昨天國安高層會議歷時兩個多小時，與會人士包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、衛福部長陳時中、央行總裁楊金龍等。

蔡英文會後說明國安高層會議重點。她說，指揮中心務必盡速掌握這一波疫情感染源，並做好後續追查，逐一檢視所有感染路徑及警示所有可能的接觸者，務必有效防止疫情擴散，同時也要公布正確、完整訊息，安定社會民心。

蔡英文表示，疫苗整備方面，台灣向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期，台灣自行研發部分，目前已進入臨床實驗第二期收尾，預計7月底可以開始供應第一波國產疫苗。

另行政院昨通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，提高紓困振興特別預算上限至6300億元(台幣，下同，約223億美元)，並將特別條例期限再延長一年至明年6月30日，將函請立院審議。

現行條例規定，特別預算上限為2100億元，最多可再另外編列不超過2100億元預算，等於最高共4200億元，施行期間將於今年6月底到期；然而因應近日本土疫情急劇升高，昨日行政院院會拍板通過修正草案。

蘇貞昌指出，和他國相比，如美國紓困預算已到第五輪約144多兆元、日本到第三輪約80多兆元、歐盟到第二輪約43兆元，台灣的紓困預算，算是以最少的錢做到最好的成績， 現希望再延一年，經費再酌予提高。

不少表演團體停辦演出，成了這波疫情升級的「海嘯第一排」。文化部長李永得昨赴立院報告時說，評估這段期間文化產業票房損失約6億，文化部參照去年紓困辦法，正研擬專案紓困，預計盤整3億紓困經費，可補助文化界損失五成左右。

紓困 疫情 疫苗

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