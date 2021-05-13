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台新增25例確診 13例是本土病例

台13日新增13本土病例 多與出入萬華地區相關

記者楊雅棠、陳雨鑫、邱宜君、蕭羽耘／台北13日電
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、 醫療應變組副組長羅一鈞。(記者邱宜君／攝影)
左起為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、 醫療應變組副組長羅一鈞。(記者邱宜君／攝影)

台灣新增本土個案13例，新北獅子會群聚新增9例個案，有三例與萬華茶藝館相關，一例待釐清。指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增的案例基本上都和萬華進出有關係。

陳時中表示，案1245、案1246、案1248、案1250、案1251、案1253及案1255至案1257等9人，為7男2女，年齡介於30多歲至80多歲，其中4人無症狀，5人曾有症狀，發病日介於5月6日至5月11日。9人因曾與案1203於同餐廳用餐，匡列為接觸者並進行採檢，於今日確診；截至目前案1203相關群聚共計20人確診。

案1247、案1252及案1254為40多歲女性、30多歲女性及50多歲女性，分別於台北市萬華區3家不同的茶藝館工作，3人於5月8日至5月10間陸續出現症狀，並曾至診所就醫，後續分別於5月11日、5月12日至醫院採檢，於今日確診。截至目前萬華茶藝館相關群聚共計6人確診。

案1249為60多歲男性，5月5日出現乾咳、打噴嚏情形，5月7日出現發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛及頭痛症狀，5月10日至診所就醫；個案因持續發燒，5月12日至醫院就醫採檢，於今日確診。衛生單位初步調查，個案會定期於台北市萬華區活動，將持續調查追蹤，以釐清是否與萬華區茶藝館群聚有地緣相關性；已初步掌握個案接觸者3人，列居家隔離並安排採檢。

陳時中進一步表示，案1203群聚相關個案中，有部分個案曾至臺北市萬華區茶藝館活動；另萬華區茶藝館群聚相關個案中，有個案曾至宜蘭縣礁溪鄉信義路「巨城電玩」遊藝場及宜蘭市新民路「大地球」遊藝場活動，因該2家遊藝場為羅東「銀河百家樂」遊藝場之分店，衛生單位將持續深入調查，以釐清該3起群聚事件的關聯性。

陳時中提醒，個案於可傳染期間曾有公共場所活動史，請曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，儘速戴口罩至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知活動史、接觸史等資訊。

截至目前台灣有1256例確診，分別為1068例境外移入，135例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另案530移除為空號。確診個案中12人死亡、、142人住院隔離中。

陳時中 台灣 口罩

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