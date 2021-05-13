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疫情燒 侯友宜：新北該封城就封 柯文哲：北市擬大量快篩

台灣新聞組／台北13日電
新北市長侯友宜指疫情若無法控制時，「該封城就封城」。（記者李成蔭／攝影）
新北市長侯友宜指疫情若無法控制時，「該封城就封城」。（記者李成蔭／攝影）

北台灣疫情發燒，指揮中心雖未將警戒升到第三級，但雙北市長不敢輕忽。新北市長侯友宜宣布八大行業停止營業，做好升三級準備，無法控制時「該封城就封城」；台北市長柯文哲也宣布「準第三階段」防疫措施，整備醫療資源並預留床位。

來源：聯合新聞網

新北市即日起營業場所啟動人流管制，國民運動中心、活動中心、文化場館及圖書館關閉，舞廳、舞場、酒家、酒吧、特種咖啡茶室、視聽歌唱、理容及三溫暖業及民眾常去的網咖、ＫＴＶ等八大特殊娛樂業今天起全面停止營業，業者沒遵守即依傳染病防治法處3000到1萬5000元台幣（約108至535美元）罰鍰。

另外，新北全區消毒，範圍從蘆洲、新莊擴大到五股、三重、中和、永和，全市校園6月8日前一律不對外開放，教學點在學校的社區大學也停課，各級學校畢業典禮全數採線上舉辦，全市親子館、銀髮俱樂部、社區關懷據點皆暫停開放。

侯友宜表示，現在是社群感染爆發時刻，當社區感染再擴大，社區該封就封，呼籲中央要有所應變，新北已做好升三級警戒準備，有狀況就能提升。侯友宜認為，是否封城涉及跨縣市問題，地方無權決定，但可給中央建議。

台北市昨也啟動「準第三階段」防疫，北市府主辦活動全部取消；衛生局也整備醫療資源、並預留床位、專責醫院分艙分流，防疫旅館也會增加200床做為準備為隔離處所使用。

柯文哲說，疫情短短24小時變化快速，北市府都有準備，因進入第三階段影響太大，所以逐步往上移。除了6月8日前市府舉辦的活動全部取消，市府大樓也會嚴格實施實名制。

由於北市萬華茶藝館兩名女員工及基隆婦人的感染源不明，侯友宜認為，一定有很多「隱形傳播者」沒被發現，應該要擴大採檢，高危險區若有多名不明感染源就全區普篩；柯文哲也說，北市今天將開會研擬大量快篩機制。

宜蘭縣長林姿妙、基隆市長林右昌昨天都宣布校園不對外開放，加強稽查八大行業是否落實實聯制，未落實實聯制或疫情升溫就要求停業。

侯友宜 疫情 封城

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