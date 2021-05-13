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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

觀察站／台為何不擴大採檢 難道怕數字難看

記者 楊雅棠
針對疫情擴大，台北市長柯文哲研擬大量快篩機制。（圖：北市府提供）
針對疫情擴大，台北市長柯文哲研擬大量快篩機制。（圖：北市府提供）

台灣連續兩日暴增23名本土個案，全台突然驚醒，原以為銅牆鐵壁的防疫已出現破口；大規模疫情一觸即發，多名專家建議應該加強篩檢，但指揮中心雖祭出獎勵採檢措施，又說不會一直採下去。南韓連在麥當勞都可做檢測，為何台灣擴大檢測這麼難？難道是憂心確診數字暴增會太難看？

近日本土病例激增，醫界認為能驗出這麼多潛在個案，與指揮中心祭出獎勵採檢有關。指揮中心指揮官陳時中也認為這是一個榮譽，希望醫師能積極採檢，因此獎勵確診1萬元台幣，但也不會讓大家一直採下去。

為何不能一直採下去？不少醫師私下抱怨，難道是指揮中心擔心採太多，確診者跟著變多會讓數字難看，指揮官才公開說不會一直採下去？

專家學者都大聲疾呼要擴大篩檢，雙北市長也認為危險區域普篩或快篩，為了有效防堵疫情擴散，指揮中心不應再糾結表面上的數字，應該盡速廣篩、普篩，才能迅速阻斷隱形傳播鏈。

另外，基隆婦人南下進香後出現身體不適，診所醫師連續看診五次都沒發現異狀，直到基隆長庚醫院檢驗才確診；新北五股獅子會群聚已有11人染疫，指標個案前會長平時社交應酬多，且出席多人聚會時，常不戴口罩。

兩個個案顯示，民眾過慣了「防疫好棒棒」的粉紅泡泡世界，防疫之心早已鬆懈，不在乎社交距離而造成群聚，基層醫療院所醫師也未提高警覺，未能即時揪出個案。未來全民應一起努力，落實防疫新生活，戴好口罩、勤洗手，醫療院所也應提高警覺加強轉診、採檢，才有機會度過這波嚴峻疫情。

防疫 疫情 台灣

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