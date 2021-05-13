台股不堪「疫」擊 12日盤中慘跌1417點創紀錄

台股指數12日一度大跌1417.86點，創史上盤中最大跌點。(中央社)

台灣疫情 升溫引爆台股 恐慌賣壓，昨天盤中慘跌1417點，寫下史上盤中最大跌點；尾盤靠台積電等股拉抬，以下跌680點作收，但仍創史上第二大跌點，收盤指數為1萬5902點，成交值7727億元（台幣，下同，約276億美元）再度寫下天量。國安基金則出面信心喊話，將密切注意市場是否失序，隨時開會啟動護盤；金管會則表示，若有非理性下跌，將採取穩定措施，市場猜測恐祭出限空令。

台股今天開盤持續下挫，早盤最多下跌533.83點，跌破半年線。法人表示，台股仍有本土疫情嚴峻變數，賣壓沉重。

台股昨天盤中暴跌逾千點，跌幅前所未見，不少投資 人在臉書貼出重挫千點的歷史畫面，有的說「流淚也留念」，甚至標示表情「嚇壞了」。目前台股融資維持率已降至147%，創去年9月以來新低，部分客戶已面臨斷頭壓力，首波融資追繳令陸續發出。

國發會主委龔明鑫表示，這次疫情升溫的突發事件受影響較大的是國內消費，對出口和投資看起來影響不大。針對台股大跌，他說，疫情升溫的期間愈長，影響就愈大，但指揮中心設定以6月8日為第一階段，只要疫情能在這之前獲得控制，對消費影響有限，也不致影響全年經濟成長。目前資金面還是沒問題，國際連動則和疫情有關。

眼見投資人信心崩潰，財經部會昨天接連信心喊話，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面仍強，無論出口表現、上市櫃公司獲利，以及經濟成長率都表現優異，昨天主要是散戶在賣，呼籲投資人冷靜。市場若有失序、不理性現象，不排除召開臨時委員會議。不過，目前台股指數已達「萬五」之高，國安基金若啟動護盤，進場時點也是前所未見。

金管會也強調台股基本面仍穩健，但同時也表示，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。金管會去年3月新冠肺炎疫情衝擊全球股市之際，曾採行降低借券賣出數量及限空令。

台股昨天跌幅高達4.11%，大盤下跌家數高達906檔，超過140檔個股跌停，三大法人合計賣超180億元，其中外資賣超121億元。電子、傳產、金融、航運等類股在昨天的股災中無一倖免、同步下挫，只有生技、防疫概念股成為短線資金避風港。

華南投顧董事長儲祥生表示，只要疫情獲得控制，加上融資餘額應該減少很多，預料台股不安定因素可望減少，未來電子股有機會成為帶領反彈的強勢股。