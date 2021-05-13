本土疫情連爆 餐飲旅宿現退訂潮 量販店爆搶購物資

販售口罩的藥妝店，早就把防疫利器口罩，放到店外方便民眾不用進店直接選購，販售量也增加了三倍以上。（記者黃義書／攝影）

本土疫情 連環爆，疫情「海嘯第一排」的觀光 旅遊業馬上受影響，不僅各地旅宿爆退房潮，遊覽車業者也叫苦連天，餐飲、零售業 者如臨大敵備戰，直呼才「一天之差」，退訂潮就如海水般湧來，已高達八、九成訂單退訂。業者憂心，若疫情警示再升級，大家恐要留宿街頭，大地假期旅行社甚至前天已公告結束營業。

去年疫情爆發之初，不論是餐飲業或是百貨公司的美食街，業績連「腰斬」都不足以形容，雖然在母親節過後消費力回溫，但如今疫情又起，而且可能更嚴重，業者無奈吐露心聲，「這次真的挫咧等（意即等著令人害怕的事情發生）」。

零售業則出現兩樣情。百貨業者在餐飲櫃位推動實聯制，昨明顯感受到人潮減少，超商也宣布停借廁所，來客數恐怕也將減少，但量販、超市通路則受惠物資搶購潮，家樂福就表示，昨天位於社區分店來客數已超越假日，下班時間後更進入高採買階段。

觀光旅遊業一夕爆大量退訂，卻也衍生退訂標準爭議。觀光局昨緊急公布旅客參團解約退費原則，強調出團期間即日起至6月8日，原則上請旅行業與旅客協議「延後」，若旅客仍欲取消行程，旅行社除得扣除已代繳行政規費及已支付必要費用外，並得向旅客收取不超過5%旅遊費用作為補償。