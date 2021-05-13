1天+16例 社區感染大爆發 陳時中：不明感染源找到關聯

台北市萬華區兩名茶藝館女員工染疫，環保局人員12日穿著隔離衣和防毒面罩，在龍山寺周邊消毒。(記者邱德祥／攝影)

台灣疫情 面臨嚴峻考驗，昨天破紀錄暴增16例本土、1例調查中，及4例境外移入個案。在本土個案中，宜蘭羅東遊藝場群聚案增加3人、獅子會群聚事件則增加10人，另有基隆、萬華3例不明感染源案例。指揮中心指揮官陳時中 表示，疫情變化很快，即起啟動六大防疫 方向，包括落實全台營業場所防疫管理等，「沒有做就開罰，做不到就停業」。

華航諾富特群聚尚未停歇，北部地區不明感染源本土案例飆升，短短2天內出現2起不明感染源群聚，3起感染源待釐清，23名本土確診，距離升級第三級疫情警戒只差一起群聚案例。衛福部長陳時中今出席衛環委員會前接受媒體訪問，他表示「升三級的可能性變小了」，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，皆為「英國變異株」，其中蘆洲群聚的病例與萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

一傳十應為最高傳染紀錄

昨天公布的16名個案中，10名個案為獅子會五股分會前會長接觸者，包括妻子及九名友人，五女五男，介於50多至70多歲。雖然前會長為指標病例，但該群聚是否有更早發病者或其他傳播者，並不清楚；一旦釐清基因序列和時序等相關性，確定這名個案「一傳十」，將創下疫情以來最高傳染紀錄。

另三名個案則為宜蘭羅東遊藝場的第一、第二層傳播感染者，包括遊藝場員工以及確診員工、常客的接觸者。宜蘭遊藝場群聚事件累計已有八人確診，八人在可傳染期中，有五天進入社區。

指揮中心較擔心的是新增三名不明感染源個案，分別為兩名萬華地區的「女性茶藝館員工」，及一名曾在基隆某診所就醫五次、在可傳染期南下進香的50多歲女性，因三人接觸者眾多，正積極釐清足跡活動史。

蔡英文總統昨天呼籲民眾不要恐慌。她表示，目前防疫物資和醫療系統都充足，請大家放心，疫苗也會陸續到位，「我們會協調相關部會和地方政府，共同強化防疫措施。」

蔡總統今天下午將在總統府召開國安高層會議，聚焦近期疫情局勢，就重要防疫物資整備進行全面盤整，也將就整體金融情勢研判評估。