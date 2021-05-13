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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

新聞評論／懈怠、雙標、隱瞞 蔡政府才該收心

聯合報社論
兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）12日下午於中常會前發表談話表示，目前防疫物資跟醫療系統充足。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）
兼任民進黨主席的總統蔡英文（中）12日下午於中常會前發表談話表示，目前防疫物資跟醫療系統充足。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

台灣本土疫情大爆發，兩天計新增23例確診，多數均屬感染源不明案例；一夕之間，全台都拉起了社區感染的警報。政府除提升疫情警戒，行政院長蘇貞昌也拉高聲調，呼籲全民「該收心了」；言下之意，彷彿民眾鬆懈是疫情破口的源頭。這種說法反映了蔡政府的威權卸責，令人反感。事實上，從華航諾富特的群聚，到北台灣多縣市的不明來源感染，暴露的是官員的懈怠、雙標和隱瞞，該收心的是政府。

這次，新北和宜蘭率先發現六例本土感染病例，必須歸功於羅東聖母醫院和新光醫院急診室醫師的警覺奏功。這兩群不同源頭的確診者，與華航機師或諾富特確診者的足跡均無交集，又無國外旅遊史；兩名醫師憑著專業警覺即刻採檢，迅速揪出了新冠病毒潛藏的蹤跡。對比之下，一心只想趕快終結華航諾富特群聚事件的中央疫情指揮中心，恐怕不曾料到，新冠病毒已經在台灣內部散播了這麼遠。

羅東能迅速查出遊藝場的五名員工確診，是一項關鍵發現。在此之前，宜蘭甚少成為疫情熱點，在人們注意焦點都集中於華航機師在北北桃的足跡之際，誰也不曾想到羅東會有疫情。母親節當天，聖母醫院急診室醫師郭恩悅先後收治兩名遊藝場員工，她感受到病人的痛苦及對不確定接觸對象的疑慮，因而分別安排採檢；沒想到，一採檢就拉出了一串疫情。新光醫院的急診醫師也一樣，一聽說求診者參加過不少大型餐會，立刻安排在戶外採檢，未讓他進入醫院，隨即查出指揮中心遺漏的病毒足跡。

基層醫師的警覺之所以特別值得稱揚，原因就在，這除與指揮中心的鬆懈形成了對照，也一舉戳破了「台灣人對新冠肺炎有天然免疫」的防疫神話。一年多來，台灣的防疫表現可圈可點，主要是得力於全民從SARS事件以來累積的防疫意識，大家戴口罩、勤洗手、遵守防疫規範、且彼此提醒勸誡。加以台灣是海島，沒有毗連陸地邊境需要防守，有效隔絕了病毒的擴散。然而，蔡政府卻將這樣的成績視為自己「領導有方」，更把疫情破漏歸咎民眾「不自制」，所以蘇貞昌才會大剌剌發出「該收心」的指示，顯示行政部門完全缺乏反省精神。

事實上，從華航諾富特的群聚感染事件，已可看出指揮中心的鬆懈與疲態，導致疫情逐漸失控，蔡政府卻漫不在乎。試想，華航機師是出入國境最頻繁的一群，陳時中卻不斷放寬他們的居家檢疫期限，從兩周減為五日，又減為三日，亦不要求他們施打疫苗，這不是名副其實的「雙標」是什麼？如此一來，豈不等於將第一線的防疫網剪破？不少機師在三、五天的解除隔離採檢都呈陰性，其實卻帶著病毒在外趴趴走，怎麼會不捅出防疫破口？

從桃醫事件到華航群聚，外界看到指揮中心犯的錯誤都是類似的低級粗疏，而且屢犯不改。例如，該完全隔離的樓層卻不徹底執行，容許部分空間混住互通，這是散漫。例如，該篩檢的對象，卻因時間或接觸範圍的劃設太過省簡而未篩檢，這是投機僥倖。例如，該通知地方政府或基層執行單位的訊息，卻因系統性的疏忽或意圖掩蓋疫情真相而不通知，使得執行無法落實，這是隱瞞。

正因政府種種散漫、投機、隱瞞、雙標，而導致疫情破口擴大，進而造成源頭不明的社區感染。面對這種局面，蘇還厚顏要求人民「收心」，只會使民怨火上加油。警戒管制升級，嚴重影響人民的正常生活和經濟活動，政府不該道歉嗎？

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