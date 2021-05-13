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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

地方演練曾被酸 中央現忙補破網

台灣新聞組╱台北13日電
疫情升溫，各地又出現酒精、口罩搶購潮，部分藥局已缺貨、祭出限購政策。 (記者陳苡葳／攝影)
疫情升溫，各地又出現酒精、口罩搶購潮，部分藥局已缺貨、祭出限購政策。 (記者陳苡葳／攝影)

去年新冠肺炎疫情剛起，台中率全台之先成立二級防疫指揮中心，高雄大陣仗實兵演練，台中市長盧秀燕與前高雄市長韓國瑜成為網軍箭靶；如今台灣疫情逼近三級警戒，政府的因應卻讓大家警覺，「原來這麼多事還沒準備好了」。

台中市府去年4月率全台之先成立二級防疫指揮中心，「兵推」模擬本土確診個案快速增加的跨局處應變方式。

高雄市府去年5月也進行「因應新冠肺炎社區感染防疫實兵演練」。當時盧秀燕被批作秀、反應過度，網路上更把韓國瑜畫成「封城秀急」。

如今，接連而來的本土疫情大爆發，指揮中心卻未發揮穩定民心的功能，反而是華航諾富特飯店違規混住情況，指揮中心與桃園市政府之間公文往返竟長達兩個半月卻毫無警覺，消息一出，搗毀的不只是台灣好不容易建立的堵疫防線，更重傷指揮中心的公信力。

陳時中昨天上午提及「近期可能宣布提升至第三級疫情警戒」，之後又改口說不會宣布。到底要不要升級戒備？指揮官言詞反反覆覆，恐怕才是大家猜疑、驚嚇的主因。

在沒有足夠疫苗、接種率不足的情況下，台灣採取嚴守邊境，搭配加強採檢策略，看似滴水不漏，卻被最近幾起社區群聚事件戳破了國王的新衣。難怪立委譏諷「現在指揮中心早已從超前部署變成從後追趕病毒」，許多策略都是事件發生後才忙著補破網。

疫情從去年蔓延至今，每個階段都應由指揮中心正確的判斷，而不是只向人民喊話，卻一再暴露作業和策略上的敗筆。

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