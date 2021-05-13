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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

陳時中宣布地方可自購疫苗 柯P轟不負責任：要就早講

台灣新聞組╱台北13日電
ＡＺ疫苗原本乏人問津，現在民眾預約接種、詢問度都升高。(記者曾吉松／攝影)
ＡＺ疫苗原本乏人問津，現在民眾預約接種、詢問度都升高。(記者曾吉松／攝影)

台灣疫情升溫，疫苗接種情況踴躍，日前一天就有1萬多人接種，但疫苗供應短缺。國民黨立委陳玉珍昨在立法院針對地方政府能否自行採購國際疫苗質詢衛福部，部長陳時中表示，只要是通過EUA（緊急授權）的疫苗，透過有執照的藥商取得輸入許可，並向指揮中心申請，「合乎規定即可採購。」

彭博資訊指出，近來台灣疫情升溫，凸顯疫苗接種率偏低的隱憂。彭博指出，台灣和新加坡是全球屈指可數在境內幾乎完全清除新冠病毒的國家和地區，但疫苗接種率都偏低，令人擔心傳染性更強的病毒變種如果失控，情況可能變得危急。

陳時中昨天對地方自行採購疫苗開綠燈，不過地方政府多持觀望態度。台北市長柯文哲批，陳時中「等於把買疫苗的責任丟給地方政府！」現在才說地方政府可買疫苗，「要講就早點講！」柯文哲多次說：「這是非常不負責任的行為。」

生技業界人士表示，當初台灣購買BNT疫苗失敗，實屬「非戰之罪」，若能摒除政治考量，由地方政府向合法藥廠購買，成功機會很大。也有生技業者擔憂，「地方政府找廠商自己買疫苗」聽起來可行，但如果中央不支持，地方政府財源有限，如果全部公費，不是量太少就是得耗費巨資，也未必吃得消。

台中市長盧秀燕表示，疫苗需補充時，會再循管道與中央溝通採購事宜。桃園市長鄭文燦表示，防疫還是以中央疫情指揮中心規定為主，桃園暫無自行採購疫苗規畫。

●搶接種 何時打第2劑未知

另外，由於疫情急速升溫，原本乏人問津的AZ疫苗瞬間「大熱門」，各地醫院連日預約爆滿，多家醫院到月底的名額都已額滿，醫護人員的施打意願明顯上升。不過，多數醫院都難以回答何時能打第二劑的？

目前台灣的AZ疫苗將分別在5月底及6月中旬過期，兩劑疫苗施打須間隔8至12周，只打第一劑的保護力不到六成，如6月中旬前沒有新的AZ疫苗進口，民眾將面臨無第二劑可打的窘境，恐無法有完善的保護力。

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