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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

茶室女染疫 隔壁仍歡唱 基隆婦進香 曾住香客樓

台灣新聞組╱台北13日電
疫情拉警報，基隆市政府派出人力站在廟口夜市舉牌，提醒民眾把口罩戴好、戴滿。(記者黃義書／攝影)
疫情拉警報，基隆市政府派出人力站在廟口夜市舉牌，提醒民眾把口罩戴好、戴滿。(記者黃義書／攝影)

台灣昨新增16例本土確診案例，其中兩例在台北市萬華區兩間茶室工作，雖已消毒、停業，但周遭人潮往來密集，昨天還有零星民眾老神在在未戴口罩；附近居民擔憂表示，飲酒店實際上很難落實防疫措施，部分人又心存僥倖，「真的很怕疫情擴散」。

陳時中表示，在茶藝館工作的兩名個案雖在同地區從事相同行業，但目前還找不到職業群聚關聯性，但因工作型態可能出現親密接觸，口罩無法戴好戴滿，已請警政單位積極視察這類場所，若業者無法做好防護措施，就會開罰，做不到就停業。

台北市副市長黃珊珊表示，接獲中央通報後就啟動萬華全區消毒，但這兩名確診者工作性質，疫調上較困難，已啟動相關監視系統。

出現確診案例的兩間茶藝店相距不遠，營業數年，平時多是中老年族群上門消費。兩店昨天皆已關門停業，樓上、隔壁店家仍持續營業，傳出歡唱歌聲，街上也仍有酒客來往。

另外昨天基隆市一名擺攤的中年婦人由醫院採檢通報確診，近期無出國，5月1日曾南下高雄宮廟進香，全團80人分乘兩輛遊覽車，2日返回基隆身體不適，曾到某診所看診五次，前晚全身癱軟送醫確診。

網路昨瘋傳一張圖卡，聲稱是「基隆市確診個案在高雄市活動歷程」，指該名確診者抵達高雄宮廟進香前，曾在南投一宮廟用餐，甚至到台南一家觀光工廠參觀。高雄市長陳其邁證實，此確診個案1日下午5時抵達高雄一宮廟進香，晚餐後住進另一間宮廟香客大樓，隔天早上7時離開，在高雄待了14小時。

口罩 台灣 陳時中

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